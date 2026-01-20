Un año después de su regreso, Donald Trump rompe el orden global

La inquebrantable disposición de Trump a recurrir a la fuerza también se ha manifestado en su propio país. Bajo el liderazgo del vicepresidente, JD Vance, su administración no tuvo ni un gesto formal de empatía ante la muerte de una mujer a manos de un agente de inmigración en Mineápolis, el 7 de enero. En cambio, ordenó aumentar el despliegue de fuerzas en la ciudad.