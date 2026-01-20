“No quiero reconciliarme”: el martirio de Brooklyn Beckham, alejado y enojado con su familia

Desde hace meses se especulaba con un alejamiento de Brooklyn Beckham, uno de los hijos de David y Victoria Beckham. Este lunes, el joven modelo de 26 años publicó un extenso descargo confirmando los rumores. Sin tapujos y sin escatimar en detalles, el mayor de los Beckham responsabilizó a su familia de su distanciamiento y acusó a sus padres de intentar interponerse entre él y su esposa, la actriz Nicola Peltz.
En la serie de publicaciones que hizo en su cuenta de Instagram –@brooklynpeltzbeckham–, contó que decidió guardar silencio por años y, de hecho, así fue. Porque desde hace meses su palabra era la más buscada, en especial cuando se ausentó del gran festejo por los 50 años de su padre. Pero, al sentirse agraviado por las versiones de sus padres sobre la misma historia, dijo no tener otra opción que “decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se publicaron”.
El quiebre de la familia lleva, por lo menos, cuatro o cinco años. Es que el joven Beckham sintió desde antes de su matrimonio, que fue en abril de 2022, que sus padres hacían todo lo posible por separarlo de su actual esposa. “No quiero reconciliarme con mi familia”, dijo tajante y sostuvo que no lo están controlando, pero que sus padres sí intentaron controlar durante toda su vida las historias que llegaban a la prensa. También acusó a David y Victoria de “performar” situaciones para mostrarlas públicamente, incluso si en el proceso “personas inocentes” resultaban afectadas.
El triste casamiento de Brooklyn Beckham
Pero el origen de todos los males, en definitiva, siempre fue para Brooklyn que sus padres intentaran “arruinar” su relación desde antes de su casamiento. Según el modelo, Victoria canceló la confección del vestido de su esposa a último momento. “Semanas antes de nuestro gran día, mis padres me presionaron repetidamente e intentaron sobornarme para que firmara la cesión de los derechos de mi nombre, lo que nos habría afectado a mí, a mi esposa y a nuestros futuros hijos”, relató.
El episodio del vestido cancelado no fue el único mal que los Beckham infligieron a su hijo, según publicó. También dijo que Victoria arruinó uno de los momentos más importantes de la boda: el baile que había organizado con su pareja. Cuando les tocaba su primera danza como matrimonio, Marc Anthony –que se había ofrecido a dar un show– llamó a la madre del recién casado al escenario. “Mi madre bailó sobre mí de manera muy inapropiada”, recordó.
La ausencia de Brooklyn Beckham en los 50 de su padre
La ausencia de Brooklyn fue notoria para el cumpleaños de su padre el pasado mayo. Aunque el modelo no estuvo presente, intentó ver a su padre, quien aceptó verlo después de mucha insistencia y solo si Nicola Peltz no estaba presente. “Rechazó todos nuestros intentos, a menos que fuera en su gran fiesta de cumpleaños con cien invitados y cámaras en cada esquina”.
Es que en la familia Beckham parece primar el concepto de marca, de acuerdo a las palabras del hijo mayor. “El ‘amor’ familiar se decide por cuánto publicás en las redes sociales o qué tan rápido dejas todo para aparecer y posar para una foto familiar”, escribió en sus historias.