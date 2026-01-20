“No quiero reconciliarme”: el martirio de Brooklyn Beckham, alejado y enojado con su familia

El quiebre de la familia lleva, por lo menos, cuatro o cinco años. Es que el joven Beckham sintió desde antes de su matrimonio, que fue en abril de 2022, que sus padres hacían todo lo posible por separarlo de su actual esposa. “No quiero reconciliarme con mi familia”, dijo tajante y sostuvo que no lo están controlando, pero que sus padres sí intentaron controlar durante toda su vida las historias que llegaban a la prensa. También acusó a David y Victoria de “performar” situaciones para mostrarlas públicamente, incluso si en el proceso “personas inocentes” resultaban afectadas.