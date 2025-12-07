Secciones
DeportesFútbol

La revelación de Beckham sobre el futuro de Messi: “Solo piensa en vivir cerca del Camp Nou”

Tras el título de Inter Miami en la MLS, el inglés contó detalles de una charla privada con Lionel Messi sobre su vida después del retiro. El exvolante destacó el amor inquebrantable del argentino por Barcelona y dejó una frase que encendió el debate.

FELICIDAD. David Beckham abrazó a Lionel Messi después de la consagración de la MLS. FELICIDAD. David Beckham abrazó a Lionel Messi después de la consagración de la MLS.
Hace 1 Hs

La consagración de Inter Miami como campeón de la Major League Soccer no solo dejó festejos, fotos y euforia en el sur de Florida: también trajo una revelación inesperada de David Beckham sobre el futuro de Lionel Messi una vez que decida retirarse del fútbol profesional. El inglés, uno de los dueños de la franquicia, habló con Apple TV durante la celebración del título y compartió fragmentos de una charla íntima que tuvo con el capitán argentino.

Según Beckham, Messi ya tiene una idea clara de dónde quiere vivir cuando cuelgue los botines. “Leo me dijo que solo piensa en vivir cerca del Camp Nou”, confesó, dejando en evidencia que, más allá de su presente en Estados Unidos, el vínculo afectivo con Barcelona sigue siendo determinante para el rosarino.

El exfutbolista inglés, que sueña con retener a Messi en Miami incluso después de su retiro, reconoció que ese deseo choca con la devoción del argentino por el club catalán. “Me encantaría que viviera en Miami cuando se retire, pero no hay ningún jugador que ame tanto al Barcelona como él”, expresó. Para graficar ese amor, agregó un detalle pintoresco: “Tiene el escudo del club catalán tatuado en la pierna, ¡hasta su botella de agua lo tiene!”, comentó entre risas.

La conversación se dio en un contexto ideal: el primer título de liga para Inter Miami. Messi fue decisivo en la final ante Vancouver Whitecaps, que terminó 3-1. Desde el mediocampo marcó el ritmo del encuentro y generó los dos primeros goles del equipo, con asistencias precisas para Rodrigo De Paul y Tadeo Allende. Beckham, orgulloso, volvió a destacar su impacto: “Cuando le das la pelota a Leo, él crea situaciones”.

Entre festejos, bromas y confesiones, Beckham dejó una frase que resonó en todo el planeta fútbol. Messi disfruta su presente en Miami, pero su corazón, parece, siempre tendrá una dirección fija: Barcelona.

Temas Lionel MessiDavid BeckhamMajor League SoccerRodrigo De PaulInter MiamiTadeo Allende
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
A horas del sorteo del Mundial 2026: así sería el “grupo de la muerte” que podría tocarle a Argentina

A horas del sorteo del Mundial 2026: así sería el “grupo de la muerte” que podría tocarle a Argentina

El negocio que no le funcionó a Lionel Messi: su inmobiliaria perdió 7,5 millones en un año

El negocio que no le funcionó a Lionel Messi: su inmobiliaria perdió 7,5 millones en un año

Inter Miami campeón: la emoción de Messi por la despedida de Busquets y Alba

Inter Miami campeón: la emoción de Messi por la despedida de Busquets y Alba

Lo más popular
Muhammad Ali y López de Zavalía pasearon por Tribunales
1

Muhammad Ali y López de Zavalía pasearon por Tribunales

Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante
2

Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante

Cuánto nos saldrá pasar las vacaciones en Brasil
3

Cuánto nos saldrá pasar las vacaciones en Brasil

Los cabos sueltos en la Policía
4

Los cabos sueltos en la Policía

¿Qué pasa puertas adentro de la Casa de Gobierno?
5

¿Qué pasa puertas adentro de la Casa de Gobierno?

Un experto en neurociencias explica cómo afectan las pantallas a los niños
6

Un experto en neurociencias explica cómo afectan las pantallas a los niños

Más Noticias
Qué dicen los expertos sobre las personas que nunca usan filtros en redes sociales

Qué dicen los expertos sobre las personas que nunca usan filtros en redes sociales

Lluvia y maratón de Netflix: las seis mejores películas para ver este domingo

Lluvia y maratón de Netflix: las seis mejores películas para ver este domingo

Los cabos sueltos en la Policía

Los cabos sueltos en la Policía

Chiqui Tapia sorprendió en un homenaje a Charlie Kirk en la casa de Donald Trump

"Chiqui" Tapia sorprendió en un homenaje a Charlie Kirk en la casa de Donald Trump

Agenda de TV del domingo: a qué hora juegan Boca y Racing por las semifinales del Clausura

Agenda de TV del domingo: a qué hora juegan Boca y Racing por las semifinales del Clausura

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante

Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante

Muhammad Ali y López de Zavalía pasearon por Tribunales

Muhammad Ali y López de Zavalía pasearon por Tribunales

Comentarios