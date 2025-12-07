La revelación de Beckham sobre el futuro de Messi: “Solo piensa en vivir cerca del Camp Nou”

La consagración de Inter Miami como campeón de la Major League Soccer no solo dejó festejos, fotos y euforia en el sur de Florida: también trajo una revelación inesperada de David Beckham sobre el futuro de Lionel Messi una vez que decida retirarse del fútbol profesional. El inglés, uno de los dueños de la franquicia, habló con Apple TV durante la celebración del título y compartió fragmentos de una charla íntima que tuvo con el capitán argentino.