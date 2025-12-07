La revelación de Beckham sobre el futuro de Messi: “Solo piensa en vivir cerca del Camp Nou”

La consagración de Inter Miami como campeón de la Major League Soccer no solo dejó festejos, fotos y euforia en el sur de Florida: también trajo una revelación inesperada de David Beckham sobre el futuro de Lionel Messi una vez que decida retirarse del fútbol profesional. El inglés, uno de los dueños de la franquicia, habló con Apple TV durante la celebración del título y compartió fragmentos de una charla íntima que tuvo con el capitán argentino.
Según Beckham, Messi ya tiene una idea clara de dónde quiere vivir cuando cuelgue los botines. “Leo me dijo que solo piensa en vivir cerca del Camp Nou”, confesó, dejando en evidencia que, más allá de su presente en Estados Unidos, el vínculo afectivo con Barcelona sigue siendo determinante para el rosarino.
El exfutbolista inglés, que sueña con retener a Messi en Miami incluso después de su retiro, reconoció que ese deseo choca con la devoción del argentino por el club catalán. “Me encantaría que viviera en Miami cuando se retire, pero no hay ningún jugador que ame tanto al Barcelona como él”, expresó. Para graficar ese amor, agregó un detalle pintoresco: “Tiene el escudo del club catalán tatuado en la pierna, ¡hasta su botella de agua lo tiene!”, comentó entre risas.
La conversación se dio en un contexto ideal: el primer título de liga para Inter Miami. Messi fue decisivo en la final ante Vancouver Whitecaps, que terminó 3-1. Desde el mediocampo marcó el ritmo del encuentro y generó los dos primeros goles del equipo, con asistencias precisas para Rodrigo De Paul y Tadeo Allende. Beckham, orgulloso, volvió a destacar su impacto: “Cuando le das la pelota a Leo, él crea situaciones”.
Entre festejos, bromas y confesiones, Beckham dejó una frase que resonó en todo el planeta fútbol. Messi disfruta su presente en Miami, pero su corazón, parece, siempre tendrá una dirección fija: Barcelona.