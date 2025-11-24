Victoria Beckham revivió sus días como Spice Girl e interpretó un clásico de la banda junto a su hijo

La tierna performance fue capturada en video y compartida por Cruz en sus redes sociales. En el clip, la madre y el hijo se sentaron en lo que parece ser la sala de su casa, con Cruz al mando de la guitarra y las voces. Juntos entonaron la melodía lanzada en 1998, que formó parte del álbum Spiceworld, demostrando que la música del grupo británico sigue tan viva como siempre: “Viva forever, I'll be waiting / Everlasting like the sun / Live forever for the moment / Ever searching for the one,” cantaron al unísono.