Victoria Beckham revivió sus días como Spice Girl e interpretó un clásico de la banda junto a su hijo

Victoria Beckham dejó de lado por un momento los cortes impecables y los pantalones acampanados para adentrarse en la música y la nostalgia de convertirse nuevamente en la icónica Posh Spice, en un show íntimo junto a su hijo, el músico Cruz Beckham. La empresaria de 51 años y su hijo de 20 años deleitaron a sus seguidores con un dueto casero del clásico de las Spice Girls, “Viva Forever”, reviviendo la época dorada del pop de los 90.
La tierna performance fue capturada en video y compartida por Cruz en sus redes sociales. En el clip, la madre y el hijo se sentaron en lo que parece ser la sala de su casa, con Cruz al mando de la guitarra y las voces. Juntos entonaron la melodía lanzada en 1998, que formó parte del álbum Spiceworld, demostrando que la música del grupo británico sigue tan viva como siempre: “Viva forever, I'll be waiting / Everlasting like the sun / Live forever for the moment / Ever searching for the one,” cantaron al unísono.
Un cameo de último momento
El momento musical tuvo un giro divertido gracias a la aparición sorpresa de David Beckham, esposo de Victoria y padre de Cruz. El exjugador de fútbol, de 50 años, se encontraba detrás de la cámara y, hacia el final del tema, se le escuchó añadiendo las improvisaciones de Melanie "Mel C" Chisholm, tal como sonaban en la canción original.
Aparentemente arrepentido de su entusiasta contribución vocal, David dejó un comentario humorístico en Instagram. “Perdón lo arruiné”, escribió la leyenda del fútbol. Por su parte, Victoria reaccionó con una efusiva respuesta exclamando el nombre de su hijo "Cruz!!!" y una serie de numerosos emojis de corazón.
La música de generación en generación
Aunque Victoria ya no se dedica profesionalmente a la música, su hijo Cruz sí lo hace y está consolidando su carrera. El mes pasado, el joven artista lanzó dos nuevos sencillos titulados “Optics” y “Lick the Toad”, que marcan una clara evolución respecto a su primer tema navideño, “If Every Day Was Christmas”, estrenado en 2016.
El nuevo material generó algunas preguntas debido a las letras explícitas de “Optics”. Sin embargo, Cruz se defendió de las críticas, asegurando que el contenido de la canción iba más allá de la temática sexual, a pesar de lo que percibían algunos oyentes.