Horóscopo chino: los cinco signos que no volverán a ser los mismos en 2026

El 2026, bajo la regencia del Caballo de Fuego, se perfila como un año de cambios acelerados, decisiones audaces y giros inesperados dentro del horóscopo chino. Esta combinación de elemento y animal zodiacal potencia la acción, el impulso y la ruptura con lo establecido, lo que favorece procesos de transformación personal y colectiva. En este contexto, algunos signos sentirán con mayor fuerza esta vibración y atravesarán experiencias que los modificarán de manera profunda y duradera.