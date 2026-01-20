Donald Trump pide U$S1.000 millones por un lugar en su "Consejo de Paz"

La Casa Blanca solicitó a varios líderes mundiales, como el presidente ruso, Vladimir Putin; el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, que integren la junta presidida por el propio Trump Los miembros -representados por su jefe de Estado o de gobierno- podrían unirse por tres años o más tiempo si pagaran más de 1.000 millones de dólares en efectivo dentro del primer año, dice la carta fundacional.