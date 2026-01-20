¿Cuánto tiempo puede Donald Trump mantener este ritmo?

Trump ha sacudido los cimientos de la democracia estadounidense cuando el país se prepara para celebrar su aniversario número 250, ha causado turbulencias globales con sus aranceles y ha trastocado el orden mundial. “Sólo una cosa. Mi propia moral”, respondió a “The New York Times” al ser preguntado sobre si había límites en su poder. En ocasiones, Trump también alimenta un culto a su personalidad, con una renovación de la Casa Blanca que incluye un salón de baile de 400 millones de dólares, y su nombre en el célebre Centro Kennedy de artes escénicas.