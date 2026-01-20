Un año después de su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump rompe el orden global

Donald Trump escribió al primer ministro noruego para decirle que ya no se siente obligado a pensar “sólo en la paz”, después de que no se le concediera el premio Nobel. En un mensaje publicado ayer en varios medios, Trump insistió además en su deseo de hacerse con el control de Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca que rechaza de plano esa idea. “Teniendo en cuenta que su país decidió no darme el premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras o más, ya no me siento obligado a pensar sólo en la paz”, escribió Trump en un mensaje enviado al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store. “El mundo no estará seguro a menos que tengamos un Control Total y Completo sobre Groenlandia”, añadió el dirigente republicano.