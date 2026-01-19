El mundo para Trump: “como Juan por su casa”

El viaje que tanto esperó la dirigente venezolana María Corina Machado, Nobel de la Paz 2025, se concretó hace unos días en Washington. Cara a cara con el presidente Trump, en una acrobacia digna de los mejores trapecistas del mundo, entrega al presidente de EEUU el valioso objeto que configura, materialmente, el signo del preciado galardón que cada año entrega el Comité Noruego del Nobel de la Paz. Enmarcada adecuadamente aparece la medalla de oro junto a textos que expresan: “Para el Presidente Donald J. Trump, en gratitud por su extraordinario Liderazgo para Promover la Paz por medio de la Fortaleza, Fomentar la Diplomacia y Defender la Libertad y la Prosperidad. Presentado como un signo personal de gratitud a nombre del Pueblo Venezolano en Reconocimiento de la acción Decisiva y Ejemplar del Presidente Trump para Asegurar una Venezuela Libre. El Coraje de Estados Unidos y su Presidente Donald J. Trump, Nunca será olvidado por el Pueblo Venezolano”. (Se han mantenido los excesivos usos de mayúsculas del original).