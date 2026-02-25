Trámites municipales: "Los tucumanos se pierden en un laberinto burocrático", advirtieron dos ediles radicales

Un reciente informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) encendió las alarmas en el Concejo Deliberante capitalino. San Miguel de Tucumán figura como una de las ciudades con los trámites más complejos y lentos del país. Ante este diagnóstico, los ediles José María Canelada y Gustavo Cobos solicitaron el tratamiento urgente de un paquete de proyectos destinados a simplificar la relación entre el Estado y el vecino.