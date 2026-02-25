Trámites municipales: "Los tucumanos se pierden en un laberinto burocrático", advirtieron dos ediles radicales

Un reciente informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) encendió las alarmas en el Concejo Deliberante capitalino. San Miguel de Tucumán figura como una de las ciudades con los trámites más complejos y lentos del país. Ante este diagnóstico, los ediles José María Canelada y Gustavo Cobos solicitaron el tratamiento urgente de un paquete de proyectos destinados a simplificar la relación entre el Estado y el vecino.
"Detrás de los números de este ranking hay problemas reales -dijeron en un comunicado-; el emprendedor que no puede abrir su negocio y el laburante que pierde un día por un trámite simple. Eso tiene un costo directo en la calidad de vida", agregaron los concejales de la bancada radical.
Entre las iniciativas que impulsan destacaron la creación de un "Nomenclador Único". El objetivo es centralizar y publicar en "lenguaje claro" toda la información sobre tributos municipales, para eliminar la dispersión normativa que hoy confunde a los contribuyentes. Además, los ediles insistieron en la necesidad de aprobar un régimen de incentivos fiscales para quienes apuesten por invertir en la ciudad.
"No se trata solo de papeles; necesitamos un Estado que impulse al que quiere emprender y no uno que quiera meterle la mano en el bolsillo desde el minuto cero", afirmaron.
Según los concejales, el ranking no debe verse como una derrota, sino como una "oportunidad" para copiar las buenas prácticas de otros municipios que ya unificaron requisitos y redujeron la presencialidad.