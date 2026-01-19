Perfecto para las picadas saludables: cómo hacer un hummus untable suave y cremoso

El hummus es un dip untable cremoso hecho a base de garbanzos. Tiene cientos de variantes que pueden hacerse agregando algunas verduras o condimentos y todos son igual de saludables. Los garbanzos tienen una alta proporción de carbohidratos complejos y aportan energía sostenida sin elevar los niveles de glucosa de forma desmedida.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos sostiene que cada porción de 100 gramos de garbanzos contiene solo 164 calorías. En estas mismas proporciones hay 8,9 gramos de proteína aproximadamente y 7,6 gramos de fibra dietética. Es por eso que incluir una abundante porción de hummus en las comidas de los fines de semana es la mejor opción para una picada.
La clave para tener éxito con el hummus es lograr el punto más cremoso posible. Para ello, los expertos recomiendan hidratar los garbanzos durante al menos 12 horas. Esto permitirá que se ablanden lo suficiente como para que la cocción haga el resto del trabajo. Por otra parte, es indispensable quitarles la piel después del remojo. Debés presionarlos suavemente para que salga.
Paso a paso para hacer hummus
1. Remojar 250 gramos de garbanzos durante 12 horas. Quitarles la piel cuando pase este tiempo o entre remojos si cambiás el agua.
2. Hervir los garbanzos durante una hora o hasta que estén lo suficientemente blandos como para poder pisarlos o mixearlos.
3. Pasar a un bowl el garbanzo y mixear con la minipimer. También se puede usar una procesadora.
4. En un pequeño bowl, mezclar un diente de ajo cocido o pasta de ajo con una cucharada de tahini o de semillas de sésamo. Agregar sal y pimentón. En caso de agregarle queso crema, es recomendable hacerlo en este paso.
5. Mezclar bien los ingredientes y exprimirles el jugo de un limón. Después esta mezcla debe incorporarse al garbanzo pisado y volver a mezclar todo para que se forme una sola pasta.