Perfecto para las picadas saludables: cómo hacer un hummus untable suave y cremoso

La clave para tener éxito con el hummus es lograr el punto más cremoso posible. Para ello, los expertos recomiendan hidratar los garbanzos durante al menos 12 horas. Esto permitirá que se ablanden lo suficiente como para que la cocción haga el resto del trabajo. Por otra parte, es indispensable quitarles la piel después del remojo. Debés presionarlos suavemente para que salga.