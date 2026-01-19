Avanza el agua en Aguilares: el río Chico desbordó y hay 15 viviendas afectadas
Tras las intensas lluvias registradas durante la madrugada en Tucumán, al menos 15 viviendas resultaron afectadas por el ingreso de agua como consecuencia de la crecida del río Chico en Aguilares. Así lo confirmó a LA GACETA Alberto Janín, director de Defensa Civil de esa ciudad, quien aseguró que la situación se encuentra bajo monitoreo permanente, aunque por el momento no fue necesario evacuar familias.
“Tuvimos un pico de creciente alrededor de las 4.30 o 5 de la mañana, cuando se desbordó el río Chico en el sector oeste del barrio Santa Rosa”, explicó. A partir de ese momento, comenzaron a trabajar máquinas del municipio y equipos de emergencia, tareas que continuaban durante la mañana. El funcionario detalló que el caudal del río sigue siendo muy elevado, al igual que el del río Medina, mientras que el arroyo Barrientos ya muestra una disminución en su nivel.
En el barrio Santa Rosa se instaló un puesto sanitario con personal médico y de enfermería del Hospital de Aguilares, además de un centro de evacuación preventivo, aunque hasta el momento no se registraron evacuados. “El agua está ingresando ahora a las viviendas, por eso muchas personas se acercaron a la banquina de la vieja traza de la ruta 38”, señaló Janín, al tiempo que reconoció que se trata de una crecida poco habitual.
“Hace bastante que no teníamos una situación de esta magnitud. Se hicieron trabajos importantes en las defensas del río, pero la cantidad de agua fue muy grande: cayeron casi 70 milímetros en pocas horas”, agregó.
En cuanto a la situación de las familias afectadas, el director de Defensa Civil indicó que la principal preocupación es evitar mayores daños materiales. “La prioridad de la gente es tratar de que no ingrese más agua a sus domicilios. A quienes presentan mayor vulnerabilidad, como adultos mayores, personas con discapacidad o niños, los estamos trasladando al hospital por precaución”, explicó.
Respecto al estado de la infraestructura, Janín descartó riesgos en los puentes y señaló que personal policial y de seguridad vial trabaja en la zona para evitar que los vehículos se estacionen en sectores peligrosos.
“Por ahora tenemos registradas unas 15 viviendas afectadas, pero la situación puede variar porque el agua sigue avanzando desde el oeste hacia el este de la ruta”, advirtió. En ese sentido, indicó que personal de Obras Públicas se encuentra drenando alcantarillas y realizando tareas para facilitar el escurrimiento. “Creemos que si el río no aumenta su caudal, la situación podría estabilizarse”, sostuvo.