Avanza el agua en Aguilares: el río Chico desbordó y hay 15 viviendas afectadas

“Tuvimos un pico de creciente alrededor de las 4.30 o 5 de la mañana, cuando se desbordó el río Chico en el sector oeste del barrio Santa Rosa”, explicó. A partir de ese momento, comenzaron a trabajar máquinas del municipio y equipos de emergencia, tareas que continuaban durante la mañana. El funcionario detalló que el caudal del río sigue siendo muy elevado, al igual que el del río Medina, mientras que el arroyo Barrientos ya muestra una disminución en su nivel.