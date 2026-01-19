Secciones
Cortan el tránsito en el kilómetro 10 de la ruta 307 por los daños que ocasionaron las lluvias

El Comité de Emergencia de la Provincia monitorea desde el domingo por la tarde las rutas y las zonas afectadas por las precipitaciones.

Hace 23 Min

Desde el domingo por la tarde, el Comité de Emergencia de la Provincia mantiene un monitoreo permanente de las zonas afectadas por el intenso temporal de lluvias que se registra en distintos puntos de Tucumán. El operativo se desarrolla de manera articulada entre organismos provinciales, fuerzas de seguridad y áreas técnicas, con el objetivo de preservar la seguridad de la población y mantener informada a la ciudadanía.

En este contexto, la Dirección Provincial de Vialidad y Defensa Civil de la Provincia informaron diversas situaciones en rutas provinciales. En la ruta provincial 307, a la altura del kilómetro 10, en la zona previa a Las Mesadas, en Santa Lucía, se detectó un socavación de estribo que obligó a corte total de la vía que conduce a los Valles Calchaquíes. 

También se reportaron condiciones adversas en otras arterias. En la ruta provincial 303, en el tramo Delfín Gallo–Los Ralos, se registró abundante agua sobre la calzada. Una situación similar se presentó en la ruta provincial 304, en el sector El Chañar–El Espinillo–Macomita–Mariño, donde se recomendó transitar con suma precaución.

En la ruta provincial 338, en el tramo Villa Nougés–San Pablo, a la altura del kilómetro 28, un árbol caído obstruyó el borde de la calzada. Desde Vialidad indicaron que personal vial se movilizó de inmediato para intervenir, aunque el tránsito permanece cortado. En la misma ruta, se dispuso además un corte total en la rotonda Yerba Buena–San Javier debido a la caída de otro árbol.

La actualización oficial incluyó la ruta provincial 321, donde el desborde del río Lules, en la zona de la Quebrada de Lules, obligó a un corte total del tránsito. En tanto, en la ruta provincial 329, a la altura del kilómetro 30, en la zona de Ciudacita, se produjo el desborde del río Medina, por lo que se recomendó circular con precaución.

Otras vías afectadas fueron la ruta provincial 334, entre La Cocha y Los Pizarros, con gran acumulación de agua sobre la calzada, y la ruta provincial 340, con derrumbes menores en el tramo Portezuelo–empalme con la ruta provincial 341. En este último sector, personal provincial trabaja en la zona para garantizar la seguridad vial.

En áreas urbanas, se informó que en la localidad de Delfín Gallo, departamento Cruz Alta, se registró una importante acumulación de agua en las calles y la caída de una columna de alumbrado público. Asimismo, en Los Ralos se dispuso el corte total de la ruta provincial 303, impidiendo el paso vehicular.

En cuanto a rutas nacionales, autoridades policiales confirmaron el corte preventivo de la Ruta Nacional 40, tanto en el ingreso a Colalao del Valle, a la altura del río Hombre Muerto, como en el kilómetro 4305, debido a la crecida de cursos de agua. La información fue proporcionada por personal de la comisaría local.

La situación hidrológica también impactó en otras localidades. En Santa Ana, ante la fuerte crecida del río Chico en la zona de Colonia 1, se activó el protocolo de emergencia por anegamientos y se habilitó un centro de evacuados en la escuela de Villa Hileret, mientras equipos provinciales trabajaron ante la posibilidad de evacuaciones.

Además, desde Defensa Civil de Aguilares se solicitó la presencia de personal policial motorizado en el puente viejo del río Chico como medida preventiva frente al aumento del caudal.

Las autoridades provinciales reiteraron la importancia de respetar las indicaciones oficiales, evitar circular por zonas afectadas y mantenerse informados a través de los canales institucionales, mientras continúan las tareas de monitoreo y asistencia en todo el territorio tucumano.

