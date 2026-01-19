Secciones
Las lluvias extremas obligaron a reforzar los operativos de emergencia en la capital: “Los árboles ya no aguantan”

Desde Espacios Verdes advirtieron que la saturación del suelo y el envejecimiento del arbolado incrementan los riesgos.

Hace 1 Hs

Las lluvias registradas en San Miguel de Tucumán durante las últimas horas generaron la caída de árboles y ramas en distintos puntos de la ciudad, lo que obligó a desplegar operativos de emergencia para garantizar la seguridad y restablecer la circulación. Uno de los episodios se produjo en avenida Benjamín Aráoz, frente al Club Natación y Gimnasia, donde un árbol de gran porte cayó sobre la calzada y obligó a interrumpir el tránsito.

En el lugar trabajaron cuadrillas de la Dirección de Espacios Verdes, junto a personal de Defensa Civil Municipal. El director del área, Rubén Fernández, explicó a LA GACETA que el operativo se activó de inmediato tras recibir el aviso. “El árbol estaba ocupando completamente la calle y el tránsito se encontraba cortado. Apenas nos informaron, armamos el operativo con la cuadrilla y vinimos rápidamente a despejar la zona”, señaló.

Según detalló el funcionario, el ejemplar que cayó era un pacará (Enterolobium) y presentaba signos de envejecimiento. “Era un árbol ya viejo, con raíces deterioradas, y con la gran cantidad de milímetros caídos en poco tiempo es normal que este tipo de árboles termine cediendo”, dijo.

Por su parte, Álvaro Costilla, de Espacios Verdes, indicó que, en general, en los parques y espacios verdes de la ciudad se registró mayor caída de ramas que de árboles completos, aunque aclaró que los equipos municipales permanecen en alerta. “Gracias a Dios no fueron tantos los árboles caídos, pero en la medida que ocurren estos hechos, la idea es trabajar rápido, despejar y luego coordinar con el área de Arbolado para restaurar y no perder masa verde a futuro”, afirmó.

El director de Espacios Verdes también se refirió a otros puntos afectados, como el sector del Palacio de los Deportes, donde se reportó la caída de otro árbol, y aseguró que los operativos continuarán a lo largo del día en distintos barrios de la capital.

Asimismo, brindó recomendaciones a los vecinos que tengan árboles añosos dentro de sus propiedades. “La Municipalidad cuenta con el área de Arbolado, que realiza relevamientos y determina si es necesaria una poda, un rejuvenecimiento o, en casos puntuales, el retiro del árbol. Los vecinos pueden comunicarse a través de los canales oficiales para solicitar la intervención”, explicó.

En cuanto al trabajo bajo la lluvia, Costilla destacó el esfuerzo de las cuadrillas para sostener las tareas pese a las dificultades técnicas. “Tenemos varias motosierras disponibles; si alguna falla por la humedad, contamos con equipos de respaldo para no detener el operativo”, indicó.

