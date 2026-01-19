Exceso de agua en Tucumán: “En cuatro días llovió lo que cae en todo un mes”
Tucumán atraviesa uno de los períodos de lluvias más intensos de los últimos años. Durante el fin de semana, las precipitaciones fueron abundantes y persistentes, generando crecidas de ríos, anegamientos y complicaciones en distintos puntos de la provincia. Según datos oficiales del aeropuerto Benjamín Matienzo, en las últimas 26 horas se registraron 134 milímetros de lluvia, una cifra que supera ampliamente los valores normales para esta época.
Así lo confirmó a LA GACETA el observador meteorológico Cristofer Brito, quien explicó que la situación se agravó porque “llovió sobre mojado”, ya que las precipitaciones intensas comenzaron el jueves y viernes, sin dar tiempo a que el suelo drenara el agua acumulada.
“En solamente tres o cuatro días llegamos a completar o incluso superar lo que debería llover en todo el mes”, señaló Brito. Como consecuencia, los ríos del sur de la provincia se encuentran crecidos, con desbordes en algunos sectores. En Aguilares, por ejemplo, el río Chico se desbordó en la zona sur de la ciudad, afectando áreas de manera leve, mientras que también se registran complicaciones en el río Famaillá, especialmente hacia el este provincial.
El especialista advirtió que, si bien este lunes las lluvias se presentan con menor intensidad, en forma de lloviznas y precipitaciones débiles, la situación sigue siendo delicada. “El agua no baja rápido y eso puede traer más inconvenientes a lo largo del día”, alertó.
Uno de los factores clave es la saturación del suelo. Brito explicó que las lluvias acumuladas desde fines de diciembre y comienzos de enero dejaron la tierra sin capacidad de absorción. “Hoy, quien viaje por la ruta 38 hacia el sur va a encontrar campos completamente inundados, y no es por desbordes de ríos o canales, sino simplemente agua de lluvia que ya no puede infiltrarse”, detalló.
En cuanto al pronóstico, el observador meteorológico confirmó que este escenario estaba previsto. “Desde comienzos de la semana pasada veníamos anticipando un período húmedo que iba a extenderse hasta el 19 o 20 de enero, con precipitaciones abundantes, y finalmente se terminó dando”, indicó.
De cara a los próximos días, Brito llevó algo de alivio, aunque con cautela: las lluvias continuarán, pero no se esperan tormentas tan intensas como las del fin de semana. “Vamos a seguir con inestabilidad y precipitaciones, al menos hasta el jueves, con mejoras temporarias. Puede aparecer el sol por momentos, pero en líneas generales el tiempo seguirá inestable durante toda la semana”, concluyó.