Exceso de agua en Tucumán: “En cuatro días llovió lo que cae en todo un mes”

“En solamente tres o cuatro días llegamos a completar o incluso superar lo que debería llover en todo el mes”, señaló Brito. Como consecuencia, los ríos del sur de la provincia se encuentran crecidos, con desbordes en algunos sectores. En Aguilares, por ejemplo, el río Chico se desbordó en la zona sur de la ciudad, afectando áreas de manera leve, mientras que también se registran complicaciones en el río Famaillá, especialmente hacia el este provincial.