Tras las intensas lluvias, el Comité de Emergencia monitorea rutas y zonas afectadas en Tucumán

Desde el domingo por la tarde, el Comité de Emergencia de la Provincia mantiene un monitoreo permanente de las zonas afectadas por el intenso temporal de lluvias que se registra en distintos puntos de Tucumán. El operativo se desarrolla de manera articulada entre organismos provinciales, fuerzas de seguridad y áreas técnicas, con el objetivo de preservar la seguridad de la población y mantener informada a la ciudadanía.