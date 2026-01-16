A tener en cuenta para quienes viajen a Tafí del Valle este fin de semana: alerta amarilla y lluvias persistentes

Tafí del Valle vivirá un fin de semana pasado por agua. Así lo anticipa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). De acuerdo con el organismo, la villa turística se encuentra en alerta amarilla y el tiempo estará marcado por una marcada inestabilidad atmosférica, con lluvias y posibles tormentas dispersas desde este viernes y hasta el domingo, lo que afectará tanto a residentes como a visitantes de la tradicional localidad vallista.