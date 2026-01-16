A tener en cuenta para quienes viajen a Tafí del Valle este fin de semana: alerta amarilla y lluvias persistentes

Tafí del Valle vivirá un fin de semana pasado por agua. Así lo anticipa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). De acuerdo con el organismo, la villa turística se encuentra en alerta amarilla y el tiempo estará marcado por una marcada inestabilidad atmosférica, con lluvias y posibles tormentas dispersas desde este viernes y hasta el domingo, lo que afectará tanto a residentes como a visitantes de la tradicional localidad vallista.
Según se informó, el viernes se presentará con cielo cubierto y precipitaciones generalizadas, con una máxima que rondaría los 17 °C, acompañado de elevada humedad y probables chaparrones a lo largo de toda la jornada. Hacia el sábado, la situación no mostrará mejoras sustanciales; se espera una alta probabilidad de tormentas aisladas, nubosidad persistente y temperaturas que oscilarían entre los 15 °C y 20 °C.
El domingo, último día del fin de semana, se mantendrán las condiciones inestables, con lluvias aisladas y cielos mayormente nublados, y registros térmicos que llegarían a los 18 °C de máxima y 12 °C de mínima. Esto sugiere que quienes planeaban actividades al aire libre, como caminatas por senderos o paseos en la naturaleza, podrían verse condicionados por el clima húmedo y los suelos empapados.
Especialistas en meteorología recuerdan que las condiciones de tiempo inestable en enero suelen asociarse al ingreso de aire húmedo desde el norte y a sistemas de baja presión en niveles medios de la atmósfera, lo que favorece el desarrollo de lluvias y tormentas en zonas serranas.
Para este fin de semana en Tafí del Valle, esto se traduce en altas probabilidades de precipitación durante tres días consecutivos, en contraste con años más secos o con patrones de tiempo más estables.
La recomendación oficial es mantenerse informado sobre las actualizaciones del SMN, especialmente si se planea transitar por rutas serranas o realizar actividades al aire libre, y tomar precauciones ante el estado del tiempo, en particular durante las horas de mayor actividad de tormentas por la tarde y la noche.