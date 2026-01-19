¿Entrenado para matar? Qué es la Legión Extranjera, el cuerpo de élite donde se formó el acusado de asesinar a Érika Álvarez

La captura de Felipe Sosa en la localidad de Pilar, tras un operativo de cerco que unió a fuerzas federales y bonaerenses, no marca el final del caso, sino el inicio de una compleja trama judicial. Bajo el hermetismo que rodea a la fiscala María del Carmen Reuter, losinvestigadores trabajan contrarreloj para desentrañar si el acusado habría cometido el crimen en soledad o si contó con la logística de terceros. Lo que sí es una certeza para los peritos de Homicidios es que el hallazgo del cuerpo de Érika Álvarez, cuidadosamente envuelto en una bolsa negra y depositado en un punto ciego de Manantial Sur, fue la obra de un profesional: alguien que conocía al detalle cómo burlar cámaras, evitar testigos y manipular un escenario crítico para ganar tiempo.