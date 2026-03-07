Eeaoc: aunque de forma heterogénea, el campo se vio favorecido por las lluvias

Desde el punto de vista productivo, llegar a febrero con este nivel de biomasa es una señal alentadora. La cantidad de materia seca acumulada es, en conjunto con la población de plantas establecidas a cosecha, la base del rendimiento en toneladas de caña por hectárea. Cuando el cultivo logra cerrar temprano el surco y sostener alta actividad fotosintética, el potencial productivo se amplía, ya que se limita la competencia con malezas y a su vez se maximiza la captura de la radiación solar por parte del cultivo. La clave estará en cómo evolucione el clima en lo que resta del verano y durante el otoño. El contexto de gran escala mostró una fase fría (La Niña) con tendencia a neutralizarse en los próximos meses. Para el trimestre febrero–abril, el pronóstico indica mayor probabilidad de lluvias y temperaturas superiores a lo normal. Si el patrón húmedo y cálido continúa, el cultivo podría seguir generando biomasa, pero también podrían complicarse la maduración y la logística de una zafra temprana. Por el contrario, si las lluvias se ordenan y el otoño trae noches más frescas y mayor amplitud térmica, se favorecería la acumulación de sacarosa, lo que permitiría planificar una zafra 2026 con mejores perspectivas industriales.