Cómo la AFA giró U$S6 millones al exterior bajo un contrato de “logística” que habría funcionado como préstamo

La Asociación del Fútbol Argentino giró U$S 6 millones al exterior en plena previa, desarrollo y posmundial de Qatar bajo un contrato que, en los papeles, figuró como “servicio de logística”, pero que en la práctica funcionó como un préstamo encubierto. La operatoria, reconstruida por La Nación, a partir de documentos bancarios, registrales y contractuales, tuvo como destino final a TourProdEnter LLC, la empresa del productor teatral Javier Faroni.