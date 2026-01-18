Cómo operó la red de sociedades fantasma que desvió millones de la AFA y tiene vínculos en Bariloche

Nada ocurrió por azar. Detrás del desvío de al menos U$S 42 millones de dólares de fondos de la AFA aparece un entramado que tiene un punto geográfico en común: Bariloche. Allí viven cuatro personas que figuran como responsables de sociedades fantasma utilizadas para canalizar el dinero, y allí también surge la figura clave del armado: un empresario hotelero que habría actuado como nexo entre los “prestanombres” y la operatoria financiera.

La reconstrucción surge de una investigación publicada por La Nación, basada en documentos bancarios, registros societarios y fuentes en Argentina, Estados Unidos y España.