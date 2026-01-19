Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

Cortes de rutas totales y parciales por las tormentas en Tucumán

Pasadas las 7 de la mañana, la DPVT compartió la primera alerta. Se informó el corte total de la ruta provincial N° 321 en la zona de la Quebrada de Lules. A las 7:30, además, se informó un corte parcial al sudoeste de la provincia. La ruta provincial N° 307, en los kilómetros 9 y 10 –zona precedente a Las Mesadas, Santa Lucía–, se encuentra parcialmente obstruida debido al hundimiento del suelo. En este sitio, un socavón afecta media calzada, por lo que se recomendó circular con precaución.