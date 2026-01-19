Secciones
Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

Tras un domingo de tormentas, varias rutas provinciales permanecen obstruidas por derrumbes y laderas inestables. Las autoridades trabajan en los despejes y piden extrema precaución al circular.

La Dirección Provincial de Vialidad informó el estado de las rutas después del temporal. Foto: Jorge Olmos Sgrosso - LA GACETA
Hace 3 Hs

Tucumán pasó un fin de semana bajo alerta meteorológica por tormentas intensas. Las precipitaciones potentes, que se dieron en diferentes zonas a lo largo de todo el domingo, dejaron secuelas sobre los caminos provinciales. A primera hora de esta mañana, la Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán (DPVT) alertó sobre una serie de rutas que se encuentran completa o parcialmente bloqueadas por diferentes motivos, todos relacionados con las precipitaciones.

La crecida de los ríos y el agua desplazándose por los caminos y laderas produjeron numerosos colapsos del terreno y caídas de árboles. Personal vial ya se encuentra trabajando en diferentes sitios para despejar la calzada y regresar a la normal circulación del tránsito. Se recomienda circular con precaución en todos los casos. La información actualizada se comparte minuto a minuto en la cuenta de la repartición gubernamental, @dpvtucuman de Instagram.

Cortes de rutas totales y parciales por las tormentas en Tucumán

Pasadas las 7 de la mañana, la DPVT compartió la primera alerta. Se informó el corte total de la ruta provincial N° 321 en la zona de la Quebrada de Lules. A las 7:30, además, se informó un corte parcial al sudoeste de la provincia. La ruta provincial N° 307, en los kilómetros 9 y 10 –zona precedente a Las Mesadas, Santa Lucía–, se encuentra parcialmente obstruida debido al hundimiento del suelo. En este sitio, un socavón afecta media calzada, por lo que se recomendó circular con precaución.

La ruta N° 338 a los cerros también se encuentra con obstrucción total en el kilómetro 6 –tramo entre la rotonda de Yerba Buena y San Javier–. Personal vial ya se encuentra trabajando en el lugar para remover del camino un árbol caído. En el mismo camino, en un tramo diferente, en el kilómetro 28 –entre Villa Nougués y San Pablo–, otro árbol cayó, obstaculizando el borde de la calzada. Se sugiere transitar con precaución.

En una actualización del estado de rutas, minutos antes de las 8, se comunicó que la ruta 303 lleva “mucha agua” en el tramo entre Delfín Gallo y Los Ralos. La ruta 304 se encuentra igualmente afectada en la zona de El Chañar, Espinillo, Macomita y Mariño. Además, la ruta 307, entre los kilómetros 24 y 25, tiene una ladera inestable. El camino está obstruido con derrumbes varios desde la zona de El Indio hasta Punta Carrera.

Otras rutas provinciales obstruidas en Tucumán

Ruta 321: obstruida por la crecida del río Lules en la zona de la quebrada de Lules. Tránsito cortado.

- Ruta 329: desborde del río Medina en el kilómetro 30, zona Ciudacita. Transitar con precaución.

- Ruta 331: creciente del río Gonzalo en el kilómetro 56. Equipo vial esperando que baje la creciente para intervenir en el badén sobre el río Gonzalo.

- Ruta 334: mucha agua en la calzada en la zona entre La Cocha y Los Pizarros. Transitar con precaución.

- Ruta 338: árbol caído en el kilómetro 6 con corte total. Árbol caído en el kilómetro 28, transitar con precaución, media calzada habilitada.

- Ruta 339: árbol caído afectando la banquina y el borde de la calzada en el kilómetro 2.8, tramo entre Camino de Sirga y empalme con ruta 338.

- Ruta 340: derrumbes menores en el tramo entre Portezuelo hasta el empalme con la ruta 341. Transitar con precaución.

