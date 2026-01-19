Secciones
SociedadClima y ecología

Sigue la lluvia en Tucumán y rige una alerta naranja

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un día inestable en la provincia, con precipitaciones persistentes y temperaturas moderadas.

Lluvia en el microcentro de la capital. LA GACETA / MATÍAS VIEITO (ARCHIVO) Lluvia en el microcentro de la capital. LA GACETA / MATÍAS VIEITO (ARCHIVO)
Hace 1 Hs

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este lunes en Tucumán anticipa una jornada marcada por la inestabilidad climática. Según el organismo oficial, se esperan lluvias durante todo el día y se mantiene vigente una alerta naranja para la provincia.

En cuanto a las temperaturas, el SMN prevé una mínima de 19 grados y una máxima que alcanzará los 24 grados, sin grandes variaciones térmicas a lo largo de la jornada debido a la cobertura nubosa y las precipitaciones constantes.

La alerta naranja indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos intensos, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, evitar actividades al aire libre innecesarias y mantenerse informada a través de los canales oficiales ante eventuales actualizaciones del pronóstico.

Temas TucumánServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”
1

Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”

El desconocimiento y la falta de controles alimentan el comercio minorista de hojas de coca
2

El desconocimiento y la falta de controles alimentan el comercio minorista de hojas de coca

Abad y Catalán levantan la temperatura en un verano caliente para la política tucumana
3

Abad y Catalán levantan la temperatura en un verano caliente para la política tucumana

Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico
4

Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico

Sigue la lluvia en Tucumán y rige una alerta naranja
5

Sigue la lluvia en Tucumán y rige una alerta naranja

Desde Bolivia hasta un quiosco el valor del kilo se encarece más del 600%
6

Desde Bolivia hasta un quiosco el valor del kilo se encarece más del 600%

Más Noticias
El desconocimiento y la falta de controles alimentan el comercio minorista de hojas de coca

El desconocimiento y la falta de controles alimentan el comercio minorista de hojas de coca

Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”

Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”

Surgen más vínculos narcos en el crimen de Érika

Surgen más vínculos narcos en el crimen de Érika

“Familia por elección”: el reencuentro de una promoción de Buenos Aires en Tafí del Valle

“Familia por elección”: el reencuentro de una promoción de Buenos Aires en Tafí del Valle

Crónicas tucumanas: La historia de Carmen Vásquez, bandolero y azote del sur de la provincia

Crónicas tucumanas: La historia de Carmen Vásquez, bandolero y azote del sur de la provincia

Recuerdos fotográficos: ¿Calores eran los de antes? Así estaba el piletón en 1934

Recuerdos fotográficos: ¿Calores eran los de antes? Así estaba el piletón en 1934

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Comentarios