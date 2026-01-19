Sigue la lluvia en Tucumán y rige una alerta naranja

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este lunes en Tucumán anticipa una jornada marcada por la inestabilidad climática. Según el organismo oficial, se esperan lluvias durante todo el día y se mantiene vigente una alerta naranja para la provincia.
En cuanto a las temperaturas, el SMN prevé una mínima de 19 grados y una máxima que alcanzará los 24 grados, sin grandes variaciones térmicas a lo largo de la jornada debido a la cobertura nubosa y las precipitaciones constantes.
La alerta naranja indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos intensos, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, evitar actividades al aire libre innecesarias y mantenerse informada a través de los canales oficiales ante eventuales actualizaciones del pronóstico.