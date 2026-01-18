Secciones
SociedadActualidad

Alerta por condiciones adversas en la Ruta 307: recomiendan evitar circular por desprendimientos de piedras

Las autoridades solicitan extremar precauciones y reducir al mínimo el tránsito debido a la caída de piedras desde la ladera. La ruta permanece habilitada, pero el riesgo es alto.

Alerta por condiciones adversas en la Ruta 307: recomiendan evitar circular por desprendimientos de piedras
18 Enero 2026

Las autoridades viales advirtieron que la Ruta Provincial 307 se encuentra atravesando condiciones adversas a causa del clima, con desprendimientos de piedras desde la ladera, lo que representa un riesgo para quienes circulan por la zona.

Según informaron, la ruta no está cerrada, pero se recomienda que el tránsito sea el mínimo posible y solo en casos estrictamente necesarios, con el objetivo de preservar la seguridad de los conductores y pasajeros.

“Se registran caídas de piedras que pueden generar inconvenientes a quienes transitan por el lugar”, señalaron desde el área correspondiente, y remarcaron la importancia de evitar la circulación innecesaria mientras persistan estas condiciones.

En el lugar trabaja personal de Vialidad Provincial, que cuenta con equipos y maquinaria para despejar la calzada y monitorear la situación de manera permanente.

Desde las autoridades solicitan a los automovilistas extremar las medidas de precaución, respetar las indicaciones del personal en ruta y mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender viaje.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?
1

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán
2

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán

Abad le pidió a Catalán que ayude a solucionar los problemas de Tucumán
3

Abad le pidió a Catalán que ayude a solucionar los problemas de Tucumán

¿Cuál es el futuro del peronismo en Tucumán?
4

¿Cuál es el futuro del peronismo en Tucumán?

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán
5

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán

Lisandro Catalán cruzó a Daniel Abad: “El deterioro de Tucumán es responsabilidad del gasto público”
6

Lisandro Catalán cruzó a Daniel Abad: “El deterioro de Tucumán es responsabilidad del gasto público”

Más Noticias
Fátima Florez y un dato que dejó muda a Mirtha Legrand: ¿qué contó sobre Javier Milei?

Fátima Florez y un dato que dejó muda a Mirtha Legrand: ¿qué contó sobre Javier Milei?

Luna nueva en Capricornio 2026: cómo aprovechar su energía para iniciar proyectos

Luna nueva en Capricornio 2026: cómo aprovechar su energía para iniciar proyectos

A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: cómo es hoy la vida de los rugbiers en prisión

A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: cómo es hoy la vida de los rugbiers en prisión

Okinawa: el reencuentro con la historia familiar

Okinawa: el reencuentro con la historia familiar

Artrosis: la especia milagrosa que alivia los dolores y mejora la movilidad

Artrosis: la especia milagrosa que alivia los dolores y mejora la movilidad

El alimento que mejora el estado de ánimo en solo cuatro días, según la ciencia

El alimento que mejora el estado de ánimo en solo cuatro días, según la ciencia

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes: ¿dónde impactará el temporal?

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes: ¿dónde impactará el temporal?

Comentarios