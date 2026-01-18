Alerta por condiciones adversas en la Ruta 307: recomiendan evitar circular por desprendimientos de piedras

Las autoridades viales advirtieron que la Ruta Provincial 307 se encuentra atravesando condiciones adversas a causa del clima, con desprendimientos de piedras desde la ladera, lo que representa un riesgo para quienes circulan por la zona.
Según informaron, la ruta no está cerrada, pero se recomienda que el tránsito sea el mínimo posible y solo en casos estrictamente necesarios, con el objetivo de preservar la seguridad de los conductores y pasajeros.
“Se registran caídas de piedras que pueden generar inconvenientes a quienes transitan por el lugar”, señalaron desde el área correspondiente, y remarcaron la importancia de evitar la circulación innecesaria mientras persistan estas condiciones.
En el lugar trabaja personal de Vialidad Provincial, que cuenta con equipos y maquinaria para despejar la calzada y monitorear la situación de manera permanente.
Desde las autoridades solicitan a los automovilistas extremar las medidas de precaución, respetar las indicaciones del personal en ruta y mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender viaje.