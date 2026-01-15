Horóscopo chino 2026: cómo debe cuidar su salud cada signo, según Ludovica Squirru

El horóscopo chino no solo ofrece pistas sobre el amor, el trabajo o la economía, sino que también permite anticipar tendencias vinculadas al bienestar físico y emocional. En 2026, regido por la energía del signo correspondiente al calendario oriental, cada animal del zodíaco enfrentará retos particulares que pueden impactar en su salud, sus niveles de estrés y su vitalidad general.
Según la reconocida astróloga y difusora del horóscopo chino Ludovica Squirru, el año traerá oportunidades de crecimiento, pero también la necesidad de prestar mayor atención al cuerpo y a los hábitos cotidianos. Sus predicciones detallan cómo le irá a cada signo en materia de salud y qué cuidados conviene priorizar para atravesar el 2026 con mayor equilibrio.
Cómo le irá en la salud a cada signo en 2026, según el horóscopo chino de Squirru
Rata: deberá priorizar el descanso y realizar chequeos preventivos, ya que la energía del fuego puede potenciar el estrés. El movimiento moderado y el vínculo con espacios naturales favorecerán su estabilidad.
Búfalo: las emociones estarán en primer plano, por lo que convendrá incorporar hábitos calmantes como meditar o caminar al aire libre. La influencia del Caballo de Fuego puede volverlo más sensible, exigiendo autocontrol y rutinas saludables.
Tigre: la fuerza del Caballo de Fuego podría derivar en fatiga, por lo que será necesario dosificar el esfuerzo y reservar tiempo para recuperarse. La actividad física moderada y técnicas de relajación ayudarán a evitar el desgaste.
Conejo: deberá evitar la sobrecarga y sostener hábitos equilibrados, ya que el fuego puede aumentar la presión emocional. Dormir bien y estar en contacto con la naturaleza serán pilares de su bienestar.
Dragón: tendrá que alternar crecimiento con momentos de pausa, porque la intensidad del año podría generar cansancio. Planificar descansos y espacios de recreación será clave.
Serpiente: necesitará cuidar su salud con controles regulares y prácticas anti-estrés. El fuego puede incrementar el agotamiento, por lo que será vital respetar sus tiempos y no exigirse de más.
Caballo: deberá proteger su sistema nervioso y evitar excesos físicos, ya que la energía del fuego tiende a sobrecargarlo. La meditación y las rutinas ordenadas lo ayudarán a sostenerse.
Cabra: será importante atender la circulación y no acumular tensiones emocionales. El descanso y el contacto con la naturaleza favorecerán su equilibrio.
Mono: tendrá que manejar la ansiedad y no excederse con la actividad física. Incorporar pausas y prácticas suaves será fundamental para su bienestar.
Gallo: deberá vigilar el estrés y evitar rutinas extremas. El descanso y las técnicas de relajación serán indispensables.
Perro: contará con buena energía general, aunque deberá cuidar el sueño en momentos de mayor exigencia. Mantener rutinas balanceadas y espacios recreativos será esencial.
Chancho: se recomienda realizar controles periódicos y evitar sobreesfuerzos, sobre todo en los meses más intensos. Una dieta equilibrada y un buen descanso serán prioritarios.