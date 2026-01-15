Horóscopo chino 2026: cómo debe cuidar su salud cada signo, según Ludovica Squirru

El horóscopo chino no solo ofrece pistas sobre el amor, el trabajo o la economía, sino que también permite anticipar tendencias vinculadas al bienestar físico y emocional. En 2026, regido por la energía del signo correspondiente al calendario oriental, cada animal del zodíaco enfrentará retos particulares que pueden impactar en su salud, sus niveles de estrés y su vitalidad general.