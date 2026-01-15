Secciones
SociedadActualidad

Horóscopo chino 2026: cómo debe cuidar su salud cada signo, según Ludovica Squirru

Las predicciones del horóscopo chino 2026 anticipan desafíos y cuidados específicos para la salud de cada signo. Ludovica Squirru explica qué esperar, qué riesgos atender y qué hábitos priorizar durante el año.

Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino Hola
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

El horóscopo chino no solo ofrece pistas sobre el amor, el trabajo o la economía, sino que también permite anticipar tendencias vinculadas al bienestar físico y emocional. En 2026, regido por la energía del signo correspondiente al calendario oriental, cada animal del zodíaco enfrentará retos particulares que pueden impactar en su salud, sus niveles de estrés y su vitalidad general.

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Según la reconocida astróloga y difusora del horóscopo chino Ludovica Squirru, el año traerá oportunidades de crecimiento, pero también la necesidad de prestar mayor atención al cuerpo y a los hábitos cotidianos. Sus predicciones detallan cómo le irá a cada signo en materia de salud y qué cuidados conviene priorizar para atravesar el 2026 con mayor equilibrio.

Cómo le irá en la salud a cada signo en 2026, según el horóscopo chino de Squirru

Rata: deberá priorizar el descanso y realizar chequeos preventivos, ya que la energía del fuego puede potenciar el estrés. El movimiento moderado y el vínculo con espacios naturales favorecerán su estabilidad.

Búfalo: las emociones estarán en primer plano, por lo que convendrá incorporar hábitos calmantes como meditar o caminar al aire libre. La influencia del Caballo de Fuego puede volverlo más sensible, exigiendo autocontrol y rutinas saludables.

Tigre: la fuerza del Caballo de Fuego podría derivar en fatiga, por lo que será necesario dosificar el esfuerzo y reservar tiempo para recuperarse. La actividad física moderada y técnicas de relajación ayudarán a evitar el desgaste.

Conejo: deberá evitar la sobrecarga y sostener hábitos equilibrados, ya que el fuego puede aumentar la presión emocional. Dormir bien y estar en contacto con la naturaleza serán pilares de su bienestar.

Dragón: tendrá que alternar crecimiento con momentos de pausa, porque la intensidad del año podría generar cansancio. Planificar descansos y espacios de recreación será clave.

Serpiente: necesitará cuidar su salud con controles regulares y prácticas anti-estrés. El fuego puede incrementar el agotamiento, por lo que será vital respetar sus tiempos y no exigirse de más.

Caballo: deberá proteger su sistema nervioso y evitar excesos físicos, ya que la energía del fuego tiende a sobrecargarlo. La meditación y las rutinas ordenadas lo ayudarán a sostenerse.

Cabra: será importante atender la circulación y no acumular tensiones emocionales. El descanso y el contacto con la naturaleza favorecerán su equilibrio.

Mono: tendrá que manejar la ansiedad y no excederse con la actividad física. Incorporar pausas y prácticas suaves será fundamental para su bienestar.

Gallo: deberá vigilar el estrés y evitar rutinas extremas. El descanso y las técnicas de relajación serán indispensables.

Perro: contará con buena energía general, aunque deberá cuidar el sueño en momentos de mayor exigencia. Mantener rutinas balanceadas y espacios recreativos será esencial.

Chancho: se recomienda realizar controles periódicos y evitar sobreesfuerzos, sobre todo en los meses más intensos. Una dieta equilibrada y un buen descanso serán prioritarios.

Temas Ludovica Squirru
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Horóscopo chino 2026: el mes con más oportunidades y transformaciones, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: el mes con más oportunidades y transformaciones, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tendrán un difícil y desafiante 2026, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tendrán un difícil y desafiante 2026, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los amuletos ideales para activar la buena energía, según tu signo

Horóscopo chino: los amuletos ideales para activar la buena energía, según tu signo

Horóscopo: los signos que deberán hacer una pausa para que el amor llegue en enero, según Jimena La Torre

Horóscopo: los signos que deberán hacer una pausa para que el amor llegue en enero, según Jimena La Torre

Lo más popular
Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos
1

Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas
2

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas

Tucumán, entre las más golpeadas por la caída de fondos coparticipables
3

Tucumán, entre las más golpeadas por la caída de fondos coparticipables

¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?
4

¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?

Tucumán amaneció despejado, pero rige una alerta por tormentas
5

Tucumán amaneció despejado, pero rige una alerta por tormentas

Avanza la causa por el crimen del peón en Huasa Sur
6

Avanza la causa por el crimen del peón en Huasa Sur

Más Noticias
Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas

Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos

Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos

Tucumán, entre las más golpeadas por la caída de fondos coparticipables

Tucumán, entre las más golpeadas por la caída de fondos coparticipables

Atlético Tucumán goleó 5-2 a Everton con un show de Abeldaño y Ortega

Atlético Tucumán goleó 5-2 a Everton con un show de Abeldaño y Ortega

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Tragedia en Pinamar: la heroica intervención de médicos tucumanos que salvó a Bastián

Tragedia en Pinamar: la heroica intervención de médicos tucumanos que salvó a Bastián

Dos tucumanos se descompensaron al huir de la ola gigante en Mar Chiquita

Dos tucumanos se descompensaron al huir de la ola gigante en Mar Chiquita

Comentarios