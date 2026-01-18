Tras las observaciones de la IGJ, la AFA busca regularizar sus cuentas para mudar su sede

El giro en la postura de la AFA no fue casual. La regularización ante el ente de control aparece como un paso necesario para avanzar con un objetivo estratégico: concretar el traslado de su sede administrativa desde la Ciudad de Buenos Aires al partido bonaerense de Pilar. Se trata de un distrito donde el presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino cuentan con vínculos políticos y judiciales que, según fuentes oficiales, les permitirían operar bajo un esquema de menor supervisión.