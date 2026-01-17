La IGJ descartó designar un veedor en la AFA y "Chiqui" Tapia se toma un respiro

Distensión política y conflicto en pausa

La definición de la IGJ es leída como una señal de desescalada en la tensión entre el Gobierno nacional y la conducción de la AFA. Si bien en diciembre la DGI había denunciado a Tapia por presunta apropiación indebida de tributos, desde el organismo de control administrativo insistieron en que no existe imputación penal alguna contra la entidad ni sus directivos, y que su accionar se limita al cumplimiento de funciones de contralor. Por ahora, el escenario queda en análisis y sin veedores, mientras la documentación presentada sigue bajo revisión técnica.