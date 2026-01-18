Cristina Kirchner reduce su accionar político y prioriza la visita de familiares

La Justicia rechazó el pedido de Cristina Fernández de Kirchner para habilitar el tratamiento de su causa durante la feria judicial y así flexibilizar las condiciones de su detención.
Durante el receso judicial de verano, se modificó la integración de la sala de la Cámara Federal de Casación Penal, lo que parecía abrir una posibilidad favorable para la expresidenta. Sin embargo, Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky, que actuaron en la sala de feria, confirmaron la decisión adversa en el fallo conocido la semana pasada.
Las restricciones impuestas a la ex mandataria limitan las visitas a tres veces por semana, con una duración de dos horas, y autorizan el ingreso de solo tres personas, tal como lo estableció el Tribunal Oral Federal 2. En este contexto, el accionar político de Cristina se vio reducido y, ante las restricciones vigentes, prioriza los encuentros con familiares, según informó el diario "La Nación".
Pese al endurecimiento de las condiciones de su prisión domiciliaria, en el marco de la condena a seis años dictada en la causa Vialidad, Kirchner continúa atenta al funcionamiento de las bancadas de diputados y senadores. “Sigue ejerciendo la conducción política de los bloques legislativos”, afirmó una fuente del kirchnerismo.
¿Cuáles son los pedidos a la Justicia?
La defensa de Cristina Kirchner solicitó que se le retire la tobillera electrónica, que sus visitantes habituales no deban requerir autorización judicial en cada ingreso, que no se limite la cantidad de visitas ni el número de personas autorizadas, y que se elimine el tope de dos horas para el uso de la terraza del edificio donde cumple la prisión domiciliaria.
Sin embargo, ante la insistencia de su abogado, Carlos Beraldi, el rechazo a esos planteos fue inmediato por parte de Ledesma y Yacobucci. En consecuencia, Fernández de Kirchner deberá aguardar una nueva resolución en febrero, una vez concluida la feria judicial.