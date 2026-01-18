Cristina Kirchner reduce su accionar político y prioriza la visita de familiares

¿Cuáles son los pedidos a la Justicia?

La defensa de Cristina Kirchner solicitó que se le retire la tobillera electrónica, que sus visitantes habituales no deban requerir autorización judicial en cada ingreso, que no se limite la cantidad de visitas ni el número de personas autorizadas, y que se elimine el tope de dos horas para el uso de la terraza del edificio donde cumple la prisión domiciliaria.