Cristina Kirchner habló de su internación y agradeció las muestras de cariño

Tras ser intervenida quirúrgicamente por una apendicitis, Cristina Fernández de Kirchner se refirió este martes al proceso de internación que atravesó durante los últimos días de diciembre y agradeció al personal de salud que la atendió.
“Hace ya algunos días que estoy nuevamente en San José 1111, pero no quería dejar de agradecer a todo el cuerpo médico, a las enfermeras y a todo el personal del Sanatorio Otamendi, que nos atendieron con tanto profesionalismo y tanta calidad humana en la intervención quirúrgica y durante el largo y dificultoso proceso de recuperación posterior”, escribió la ex mandataria en su publicación de X.
En el mismo mensaje subrayó las muestras de afecto recibidas durante su internación. “También quiero agradecer a todos los argentinos y argentinas que me hicieron llegar su cariño y su acompañamiento durante la internación. ¡Muchas gracias!”, expresó.
El pasado 3 de enero, la ex jefa de Estado recibió el alta médica luego de permanecer internada por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio, según informó el Sanatorio Otamendi.
Había sido ingresada de urgencia y operada el 20 de diciembre. El alta se demoró debido a un íleo postoperatorio, una parálisis temporal del intestino que puede presentarse tras una cirugía. Durante la internación, Cristina permaneció en una habitación individual, donde pasó la Nochebuena, la Navidad y el Año Nuevo.