Cristina Kirchner habló de su internación y agradeció las muestras de cariño

La ex mandataria expresó su gratitud a los médicos del Otamendi y a quienes la acompañaron durante su recuperación.

Hace 1 Hs

Tras ser intervenida quirúrgicamente por una apendicitis, Cristina Fernández de Kirchner se refirió este martes al proceso de internación que atravesó durante los últimos días de diciembre y agradeció al personal de salud que la atendió.

“Hace ya algunos días que estoy nuevamente en San José 1111, pero no quería dejar de agradecer a todo el cuerpo médico, a las enfermeras y a todo el personal del Sanatorio Otamendi, que nos atendieron con tanto profesionalismo y tanta calidad humana en la intervención quirúrgica y durante el largo y dificultoso proceso de recuperación posterior”, escribió la ex mandataria en su publicación de X. 

En el mismo mensaje subrayó las muestras de afecto recibidas durante su internación. “También quiero agradecer a todos los argentinos y argentinas que me hicieron llegar su cariño y su acompañamiento durante la internación. ¡Muchas gracias!”, expresó.

El pasado 3 de enero, la ex jefa de Estado recibió el alta médica luego de permanecer internada por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio, según informó el Sanatorio Otamendi.

Había sido ingresada de urgencia y operada el 20 de diciembre. El alta se demoró debido a un íleo postoperatorio, una parálisis temporal del intestino que puede presentarse tras una cirugía. Durante la internación, Cristina permaneció en una habitación individual, donde pasó la Nochebuena, la Navidad y el Año Nuevo.

