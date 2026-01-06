Cristina Kirchner habló de su internación y agradeció las muestras de cariño

“Hace ya algunos días que estoy nuevamente en San José 1111, pero no quería dejar de agradecer a todo el cuerpo médico, a las enfermeras y a todo el personal del Sanatorio Otamendi, que nos atendieron con tanto profesionalismo y tanta calidad humana en la intervención quirúrgica y durante el largo y dificultoso proceso de recuperación posterior”, escribió la ex mandataria en su publicación de X.