La fruta clave para cuidar los músculos y los huesos después de los 45 años

A partir de los 45 años, el cuerpo atraviesa cambios metabólicos y hormonales que influyen en la vida cotidiana. Entre las transformaciones más frecuentes se encuentra la reducción progresiva de la masa muscular y la disminución de la densidad ósea, procesos que pueden afectar la fuerza, la movilidad y la calidad de vida en general. Frente a este escenario, la alimentación se consolida como una herramienta clave para el bienestar integral, y una fruta en particular se destaca por sus múltiples beneficios: la ciruela pasa.