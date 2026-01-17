Milei no aplaudió a Lula durante la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

El episodio se produjo en el marco del discurso de Peña, quien destacó el rol clave que tuvo Lula da Silva en el largo proceso de negociación del tratado entre ambos bloques regionales. “En un escenario global marcado por tensiones, este paso envía una señal clara en favor del comercio internacional como factor de cooperación y crecimiento. En nombre de todos los países, el Paraguay asume esto como un logro de la diplomacia. No puedo dejar de mencionar aquí a un gran y querido, hoy lastimosamente ausente, sin el cual no hubiésemos llegado a este día: el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva”, expresó el jefe de Estado paraguayo.