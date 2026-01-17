Milei no aplaudió a Lula durante la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Durante la ceremonia de firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, realizada en el Gran Teatro José Asunción Flores, el presidente Javier Milei se negó a aplaudir a su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cuando fue mencionado por el mandatario paraguayo, Santiago Peña.
El episodio se produjo en el marco del discurso de Peña, quien destacó el rol clave que tuvo Lula da Silva en el largo proceso de negociación del tratado entre ambos bloques regionales. “En un escenario global marcado por tensiones, este paso envía una señal clara en favor del comercio internacional como factor de cooperación y crecimiento. En nombre de todos los países, el Paraguay asume esto como un logro de la diplomacia. No puedo dejar de mencionar aquí a un gran y querido, hoy lastimosamente ausente, sin el cual no hubiésemos llegado a este día: el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva”, expresó el jefe de Estado paraguayo.
Mientras el auditorio respondía con aplausos a la mención, Milei permaneció sin acompañar el reconocimiento, un gesto que volvió a reflejar el distanciamiento político y personal entre ambos mandatarios.
Peña continuó luego resaltando el papel del presidente brasileño en la integración regional. “Lula fue uno de los impulsores fundamentales de este proceso. En su nombre saludo a todos los líderes y visionarios del Mercosur que apostaron a la integración en el siglo XXI para dejar atrás la historia de conflicto y división que marcó a nuestro continente en las dos centurias anteriores”, afirmó.
Crece la tensión entre Javier Milei y Lula da Silva
Con este nuevo episodio, se profundiza la tensión entre Javier Milei y Lula da Silva. Las diferencias entre ambas gestiones se intensificaron recientemente tras la decisión del gobierno de Brasil de dejar de representar a la Argentina ante la administración venezolana.
No obstante, las discrepancias entre ambos líderes existen desde antes de la asunción de Milei y se apoyan en profundas diferencias ideológicas. Aun así, hasta el momento no habían derivado en un conflicto abierto entre los dos países.
Pese a ese contexto, la relación bilateral se mantuvo dentro de parámetros institucionales, con intercambios regulares entre las cancillerías y una convivencia relativamente ordenada en el ámbito del Mercosur.
Uno de los primeros episodios de fricción se registró en diciembre del año pasado, durante la cumbre de líderes del Mercosur realizada en Foz de Iguazú. En la antesala del encuentro, el Gobierno argentino dejó trascender la posibilidad de que Milei no participara del evento, lo que fue interpretado como un posible desaire hacia el bloque y, en particular, hacia Brasil. Finalmente, el presidente argentino asistió, aunque el episodio dejó expuestas las tensiones que atraviesan la relación.