Lo que hay debajo de la Antártida sorprendió a los investigadores: el inédito detalle oculto en lo profundo

A partir de datos satelitales y el conocimiento sobre la física del movimiento de los glaciares, los investigadores pudieron descifrar cómo podría verse el continente debajo del hielo. Aunque las sondas espaciales le permitieron a los especialistas tener una buena comprensión de la superficie, lo que hay debajo forma parte de una incógnita más grande. Pero los expertos ahora tienen lo que creen que es el mapa más completo y detallado de esa área jamás realizado.