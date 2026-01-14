Secciones
La "lista negra" de los viajes en 2026: los lugares que no hay que visitar este año

Hay lugares que ya no "merecen la pena" visitar, o al menos, de eso intenta convencernos la "Lista No" de Fodor, antes de que estos destinos pierdan su magia.

Montmartre es uno de los sitios que merece un descanso. Foto: Usplash Montmartre es uno de los sitios que merece un descanso. Foto: Usplash
Hay destinos que no necesitan presentación. Los vimos en la televisión, películas, guías de viaje y videos de aventura de "influencers" famosos. Sin embargo, son esos sitios populares los que figuran en la lista negra de Fodor, con ocho atracciones conocidas que es mejor no visitar.

Los medios de viaje también se encargan de desalentar las visitas a ciertos lugares. Aunque es una actividad poco común, hay enclaves que simplemente necesitan un respiro. En lugar de fomentar el turismo, la selección “No” de Fodor se encarga de todo lo contrario: de convencerte de que tus recuerdos viajeros no deberían gestarse en esos rincones. No se trata de sabotaje, sino de preservación. La publicación es un llamado a la moderación y al cuidado de las atracciones de nuestro planeta.

El sobreturismo afecta a los destinos de viaje

En lugares que reportaron sufrir sobreturismo en los últimos años, se observó un aumento del malestar entre los residentes locales contra la llegada de visitantes. La anual “Lista No” de Fodor recopila estos puntos “con sobreturismo, ecosistemas frágiles y comunidades que luchan por mantenerse a flote". Los problemas clave destacados en este compilado son los de cualquier paraje que priorice el negocio por encima de todo.

“El sobreturismo sigue siendo un problema grave que afecta a numerosos destinos, pero solemos observar un patrón en los lugares más afectados: la priorización de los turistas sobre los locales”, señaló Jeremy Tarr, director editorial digital de Fodor's Travel, en una declaración a USA TODAY. "Los locales aportan a una ciudad su esencia, vitalidad y cultura. Y si bien el dinero del turismo puede ser transformador, sin límites, destruye la calidad de vida y desencadena una crisis de asequibilidad. Y para el viajero, ¿quién quiere visitar un lugar habitado solo por otros forasteros? Debe haber un equilibrio, y cada gobierno debe buscar soluciones a medida", concluyó el especialista.

Ocho destinos que es mejor no visitar este año

Así es que, tomando en cuenta estos motivos, estos son los lugares que no “merecen” ser visitados, por su propio bien. Aquí hay ocho destinos que los turistas deberían pensar dos veces antes de visitar en 2026.

Antártida

En los últimos años, muchos viajeros se han sentido atraídos por el Gran Sur Blanco, ahora más accesible gracias al creciente número de cruceros a este destino, antes aparentemente inalcanzable. Entre 2023 y 2024, 120.000 personas viajaron a la Antártida, y se estima que esa cifra se duplicará para 2033. Si bien el aumento de visitantes contribuye a concienciar sobre la importancia de proteger la naturaleza del continente, también afecta negativamente a este frágil pero impresionante entorno, especialmente si las empresas no se comprometen con la responsabilidad.

Las Islas Canarias

Los residentes de las Islas Canarias protestaron por la alta afluencia de turistas del año pasado, citando, entre otros problemas, la vivienda inasequible, la congestión del tráfico y la contaminación de las playas. Mientras el archipiélago trabaja para limitar los alquileres vacacionales y mejorar la calidad de vida de su comunidad, los viajeros pueden reconsiderar si necesitan visitar la región en 2026.

Parque Nacional de los Glaciares

El Parque Nacional de los Glaciares —o Ya·qawiswit̓xuki, que significa "el lugar donde hay mucho hielo" en Kootenai— se está calentando al doble de la velocidad del promedio mundial y está perdiendo rápidamente sus glaciares homónimos. Mientras la gente acude en masa a ver las masas de hielo por lo que podría ser la última vez, el parque sufre congestión vehicular, más basura y perturbaciones en la fauna.

Isla Sacra

Esta pequeña región costera, justo al sur de Roma, se enfrenta al desarrollo de un puerto de cruceros que acogerá megabuques, un proyecto contra el que los residentes llevan luchando desde 2010, según Fodor's. Su construcción podría destruir un área natural protegida a tan solo 300 metros de distancia, según algunos expertos y defensores del medio ambiente.

La región de Jungfrau

Ubicada en los Alpes suizos, la región de Jungfrau es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, apreciada por sus pintorescos pueblos, a los que se llega en un tren panorámico. Muchos son excursionistas que la visitan por un corto periodo, pero que no aportan mucho a la economía local. Sin embargo, el turismo excesivo ha comenzado a ejercer presión sobre sus recursos naturales, el mercado inmobiliario y la calidad de vida de la comunidad. En 2024, más de un millón de personas visitaron la zona, un aumento del 5,1 % con respecto a 2023.

Ciudad de México

Este año, los residentes de la Ciudad de México comenzaron a protestar contra las hordas de expatriados y turistas que han llegado a la ciudad. La acelerada gentrificación ha causado numerosos problemas a los habitantes, desde una crisis de vivienda hasta el costo de la vida. Los precios de la vivienda se han multiplicado por ocho entre 2000 y 2018, según informó el medio local Yucatan Magazine.

Mombasa

Mombasa, en Kenia, se ha convertido en un destino popular para los turistas que buscan disfrutar de la vida silvestre y el magnífico entorno costero del país. A medida que el número de visitantes sigue creciendo gracias a los cruceros, el país africano lucha contra la contaminación, la masificación y el tráfico, lo que impulsa al destino a adoptar prácticas de turismo sostenible.

Montmartre

El barrio parisino de Montmartre, sede de la icónica basílica del Sagrado Corazón, está abarrotado de turistas. Alrededor de 11 millones de personas concurren a la famosa basílica, mientras que el barrio alberga a tan solo 30.000 residentes, quienes ahora califican de "inhabitable" esta zona de París, según Fodor's.

