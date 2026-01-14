La "lista negra" de los viajes en 2026: los lugares que no hay que visitar este año

Ubicada en los Alpes suizos, la región de Jungfrau es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, apreciada por sus pintorescos pueblos, a los que se llega en un tren panorámico. Muchos son excursionistas que la visitan por un corto periodo, pero que no aportan mucho a la economía local. Sin embargo, el turismo excesivo ha comenzado a ejercer presión sobre sus recursos naturales, el mercado inmobiliario y la calidad de vida de la comunidad. En 2024, más de un millón de personas visitaron la zona, un aumento del 5,1 % con respecto a 2023.