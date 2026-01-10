Por qué la Antártida es el lugar en el que más meteoritos se encuentran

Una noche oscura, un punto brillante en el cielo, una estela luminosa y un resplandor creciente producto de la fricción. Durante la noche, es sencillo reconocer cuando un cuerpo extraño entra en contacto con la atmósfera terrestre. Pero ese ingreso puede llegar o no a la Tierra. Si las partículas tocan suelo, es sumamente difícil encontrarlas. A menos que esto ocurra en la Antártida, donde se hallaron más del 60% de los meteoritos de los que se tiene registro.