Tucumán tiene todo: qué hacer este fin de semana en la provincia

En Famaillá se suma el balneario municipal, que recibirá visitantes de 9 a 19. En San Javier, todos los días se presenta el espectáculo "Cristo Resplandeciente" a las 20.30 y a las 21 en la explanada del citado monumento. En San Pablo habrá un show de danzas corales ambos días a las 19 en el salón Ex Génesis. Además, los paseos gastronómicos, ferias de emprendedores y artesanos volverán a apostarse desde el atardecer en los parques Avellaneda, El Provincial, 9 de Julio y Guillermina.