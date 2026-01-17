Tucumán tiene todo: qué hacer este fin de semana en la provincia
Desde actividades recreativas y artísticas con muestras y museos, hasta talleres, natatorios, caminatas guiadas y circuitos de trekking, hay opciones para todas las preferencias y edades en cada rincón de la provincia este fin de semana.
Cada rincón de la provincia está de fiesta, porque el verano llena las ciudades de ritmo, colores y sabores. Por eso el Ente Tucumán Turismo compartió un sinfín de actividades que se podrán experimentar este fin de semana en cada localidad de Tucumán. Desde actividades recreativas y artísticas, hasta talleres, caminatas guiadas y circuitos de trekking, hay opciones para todas las preferencias y edades.
Algunas actividades estarán disponibles durante todo el fin de semana, como el taller "Cuencos de sueños" que se realizará ambos días de 9 a 21 en Amaicha del Valle. En El Cadillal, los artesanos estarán desde el mediodía hasta la medianoche, al igual que en Colalao del Valle, donde se apostarán en el Paseo Artesanal Pachamama de la calle Los Paraísos.
En Famaillá se suma el balneario municipal, que recibirá visitantes de 9 a 19. En San Javier, todos los días se presenta el espectáculo "Cristo Resplandeciente" a las 20.30 y a las 21 en la explanada del citado monumento. En San Pablo habrá un show de danzas corales ambos días a las 19 en el salón Ex Génesis. Además, los paseos gastronómicos, ferias de emprendedores y artesanos volverán a apostarse desde el atardecer en los parques Avellaneda, El Provincial, 9 de Julio y Guillermina.
Turismo y diversión en Tucumán el sábado 17 de enero
Amaicha
Noches de sabores del valle, a las 22 en la explanada comunal
Bella Vista
Cine de verano a las 20.30 en la Casa de la Cultura
Zona Food desde las 12 del mediodía en el Complejo Batalla de Tucumán
El Cadillal
Museo Arqueológico Los Menhires, de 9 a 19
Zumba en la playa a las 18
Noche de Lagoferiantes desde las 21
Peña en la Playa desde las 22
Concepción
Pileta libre de 14 a 19 en el Aeroclub
El Mollar
Museo Arqueológico Los Menhires con exposición de fotografía de 9 a 19
Sábado cultural desde las 16 y Ritmo, vida y salud, a las 18 con salida de la plaza principal
Taller de tejido a las 17 con Nilda Cruz. Contacto: 381 681 5034
Monteros
Taller de arte para las infancias de 19 a 21 en el Mercado Cultural
Raco
Trekking Portezuelo a las 7 con saida del barrio privado El Portezuelo
Ferias locales desde las 17 en la Casa de la Cultura y Club Juventud Unida
San Javier
“La veraniega”, peña bailable, a las 22 en el Complejo Deportivo
San Miguel de Tucumán
Peña cultural “El Cardón” a las 20 en Las Heras 50
Tucumán artesanías a las 18 en el Museo Folclórico
Peña “Lo de la Paliza” a las 21 en Laprida 181
Verano de folklore en la ciudad a las 20 en la explanada de la Casa Histórica
San Pedro de Colalao
Desfile de moda a las 21 en el Centro Cívico Cultural
Fiesta provincial de la Humita y competencia de la Mejor Humita al plato a las 20 en la Cancha de San Pedro
Simoca
Feria de Simoca hasta las 16 en el predio Mercedes Sosa
Tafí del Valle
Sunset en el Mirador, de 18 a 21 en el Hotel Mirador del Tafí
Desfile de modas a las 19.30 en el Hotel Castillo de Piedra
Fiesta Provincial de la Chuscha desde las 18 en el Complejo Democracia
Cocinando en vivo desde las 21 en la peatonal Los Faroles
Tafí Viejo
Noche de Folklore a las 21 en el Mercado Municipal
Turismo y diversión en Tucumán el domingo 18 de enero
Aguilares
Ciclo “Ritmos de verano” a las 21 en la plaza 25 de Mayo
Bella Vista
Zona Food desde las 12 del mediodía en el Complejo Batalla de Tucumán
El Cadillal
Museo Arqueológico Los Menhires, de 9 a 14
Atardecer musical a las 19 en el Anfiteatro Los Tucu Tucu
El Mollar
Museo Arqueológico Los Menhires de 9 a 14
Famaillá
Batalla de DJs a las 12 en el Balneario Municipal
Paseo de artesanos desde las 18 en el parque temático
La Cocha
Feria de artesanos y emprendedores en la plaza principal 9 de Julio
Lules
Domingos culturales en la ex estación
Visitas guiadas a las Ruinas de San José de 8 a 13 en las ruinas
Monteros
“Cultura por los barrios” en la plaza de los Inmigrantes
Trekking al mirador del caracol a las 20 con salida desde el Mercado Municipal
Noche de jazz y bossanova a las 22 en el Mercado Municipal
Raco
Ferias locales desde las 9 en la Casa de la Cultura y Club Juventud Unida
San Javier
Taller de danzas folklóricas a las 17 y “Música al atardecer” a las 19 en la explanada del Cristo Bendicente
Simoca
Balneario municipal, desde las 14 en Bartolomé Mitre 850
Tafí del Valle
Caminata guiada a la Loma de la Cruz a las 9 con salida desde la Casa del Turista
Festival de la Tortilla a la Parrilla, de 9 a 12 en la peatonal Los Faroles
Trancas
El Boyero vibra, desde las 12 en el balneario El Boyero
Tafí Viejo
Tour religioso a las 7.30 con salida del Mercado Municipal
City Tour con merienda a las 17 con salida de la oficina del Ente de Turismo de San Miguel de Tucumán
Feria de emprendedores a las 18 en el Mercado Municipal
Yerba Buena
Show de circo a la 1 en la rotonda del cerro
Circuito Mural y tarde de café a las 17 con salida desde la Dirección de Turismo de Yerba Buen