Tucumán tiene todo: qué hacer este fin de semana en la provincia

Desde actividades recreativas y artísticas con muestras y museos, hasta talleres, natatorios, caminatas guiadas y circuitos de trekking, hay opciones para todas las preferencias y edades en cada rincón de la provincia este fin de semana.

Tucumán tiene todo: qué hacer este fin de semana en la provincia Foto: Analía Jaramillo, LA GACETA
Por Milagro Corbalán Hace 3 Hs

Cada rincón de la provincia está de fiesta, porque el verano llena las ciudades de ritmo, colores y sabores. Por eso el Ente Tucumán Turismo compartió un sinfín de actividades que se podrán experimentar este fin de semana en cada localidad de Tucumán. Desde actividades recreativas y artísticas, hasta talleres, caminatas guiadas y circuitos de trekking, hay opciones para todas las preferencias y edades.

El verano se viste de diseño en Tafí del Valle con una nueva edición de Turismo Moda

El verano se viste de diseño en Tafí del Valle con una nueva edición de Turismo Moda

Algunas actividades estarán disponibles durante todo el fin de semana, como el taller "Cuencos de sueños" que se realizará ambos días de 9 a 21 en Amaicha del Valle. En El Cadillal, los artesanos estarán desde el mediodía hasta la medianoche, al igual que en Colalao del Valle, donde se apostarán en el Paseo Artesanal Pachamama de la calle Los Paraísos.

En Famaillá se suma el balneario municipal, que recibirá visitantes de 9 a 19. En San Javier, todos los días se presenta el espectáculo "Cristo Resplandeciente" a las 20.30 y a las 21 en la explanada del citado monumento. En San Pablo habrá un show de danzas corales ambos días a las 19 en el salón Ex Génesis. Además, los paseos gastronómicos, ferias de emprendedores y artesanos volverán a apostarse desde el atardecer en los parques Avellaneda, El Provincial, 9 de Julio y Guillermina.

Turismo y diversión en Tucumán el sábado 17 de enero

Amaicha

Noches de sabores del valle, a las 22 en la explanada comunal

Bella Vista

Cine de verano a las 20.30 en la Casa de la Cultura

Zona Food desde las 12 del mediodía en el Complejo Batalla de Tucumán

El Cadillal

Museo Arqueológico Los Menhires, de 9 a 19

Zumba en la playa a las 18

Noche de Lagoferiantes desde las 21

Peña en la Playa desde las 22

Concepción

Pileta libre de 14 a 19 en el Aeroclub

El Mollar

Museo Arqueológico Los Menhires con exposición de fotografía de 9 a 19

Sábado cultural desde las 16 y Ritmo, vida y salud, a las 18 con salida de la plaza principal

Taller de tejido a las 17 con Nilda Cruz. Contacto: 381 681 5034

Monteros

Taller de arte para las infancias de 19 a 21 en el Mercado Cultural

Raco

Trekking Portezuelo a las 7 con saida del barrio privado El Portezuelo

Ferias locales desde las 17 en la Casa de la Cultura y Club Juventud Unida

San Javier

“La veraniega”, peña bailable, a las 22 en el Complejo Deportivo

San Miguel de Tucumán

Peña cultural “El Cardón” a las 20 en Las Heras 50

Tucumán artesanías a las 18 en el Museo Folclórico

Peña “Lo de la Paliza” a las 21 en Laprida 181

Verano de folklore en la ciudad a las 20 en la explanada de la Casa Histórica

San Pedro de Colalao

Desfile de moda a las 21 en el Centro Cívico Cultural

Fiesta provincial de la Humita y competencia de la Mejor Humita al plato a las 20 en la Cancha de San Pedro

Simoca

Feria de Simoca hasta las 16 en el predio Mercedes Sosa

Tafí del Valle

Sunset en el Mirador, de 18 a 21 en el Hotel Mirador del Tafí

Desfile de modas a las 19.30 en el Hotel Castillo de Piedra

Fiesta Provincial de la Chuscha desde las 18 en el Complejo Democracia

Cocinando en vivo desde las 21 en la peatonal Los Faroles

Tafí Viejo

Noche de Folklore a las 21 en el Mercado Municipal

Turismo y diversión en Tucumán el domingo 18 de enero

Aguilares

Ciclo “Ritmos de verano” a las 21 en la plaza 25 de Mayo

Bella Vista
Zona Food desde las 12 del mediodía en el Complejo Batalla de Tucumán

El Cadillal

Museo Arqueológico Los Menhires, de 9 a 14

Atardecer musical a las 19 en el Anfiteatro Los Tucu Tucu

El Mollar

Museo Arqueológico Los Menhires de 9 a 14

Famaillá

Batalla de DJs a las 12 en el Balneario Municipal

Paseo de artesanos desde las 18 en el parque temático

La Cocha

Feria de artesanos y emprendedores en la plaza principal 9 de Julio

Lules

Domingos culturales en la ex estación

Visitas guiadas a las Ruinas de San José de 8 a 13 en las ruinas

Monteros

“Cultura por los barrios” en la plaza de los Inmigrantes

Trekking al mirador del caracol a las 20 con salida desde el Mercado Municipal

Noche de jazz y bossanova a las 22 en el Mercado Municipal

Raco

Ferias locales desde las 9 en la Casa de la Cultura y Club Juventud Unida

San Javier

Taller de danzas folklóricas a las 17 y “Música al atardecer” a las 19 en la explanada del Cristo Bendicente

Simoca

Balneario municipal, desde las 14 en Bartolomé Mitre 850

Tafí del Valle

Caminata guiada a la Loma de la Cruz a las 9 con salida desde la Casa del Turista

Festival de la Tortilla a la Parrilla, de 9 a 12 en la peatonal Los Faroles

Trancas

El Boyero vibra, desde las 12 en el balneario El Boyero

Tafí Viejo

Tour religioso a las 7.30 con salida del Mercado Municipal

City Tour con merienda a las 17 con salida de la oficina del Ente de Turismo de San Miguel de Tucumán

Feria de emprendedores a las 18 en el Mercado Municipal

Yerba Buena

Show de circo a la 1 en la rotonda del cerro

Circuito Mural y tarde de café a las 17 con salida desde la Dirección de Turismo de Yerba Buen

