Lali Espósito vio a Javier Milei en Jesús María y no pudo guardarse el comentario

La presencia del mandatario en el festival cordobés junto al “Chaqueño” Palavecino despertó una fuerte reacción de la cantante, quien recordó su enfrentamiento inicial con La Libertad Avanza.

Lali no dudó en volver a exponerse y hablar de Javier Milei. Lali no dudó en volver a exponerse y hablar de Javier Milei.
Este viernes por la noche, la aparición del presidente Javier Milei causó gran revuelo en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. El primer mandatario argentino subió al escenario durante el show del “Chaqueño” Palavecino. Con un simple tuit, Lali Espósito reavivó la polémica, retomando la publicación viral que le costó una enemistad con los seguidores de La Libertad Avanza en las elecciones de 2023.

Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en Jesús María y le agradeció a Córdoba por “ayudarlo a ser presidente”

“Qué peligroso. Qué triste”, había publicado la cantante en su cuenta de X el 13 de agosto de 2023, cuando la primera vuelta dio como puntero a Javier Milei. La expresión le valió una enemistad tensa y sostenida, no solo con los seguidores de la actual gestión del Ejecutivo, sino también con las máximas autoridades nacionales. Desde entonces, ambos lados se dedicaron a los cruces constantes.

¿Qué dijo Lali Espósito sobre Milei en Jesús María?

Anoche, gracias a la transmisión en vivo del Festival de Jesús María, muchas personas aparte de las presentes pudieron seguir el espectáculo y ser parte de la visita del presidente. Por eso, rápidamente “Jesús María” se convirtió en uno de los temas más hablados en las redes sociales. A la viralización del encuentro entre Milei y Palavecino, Lali eligió responder.

Con solo 10 palabras, Lali logró encender la polémica otra vez. Además, destacó el marcado tono irónico que utilizó para referirse a la cultura popular. Siguiendo su publicación del 2023, respondió a un video del icónico momento. “Qué sorpresa. Qué alegría”, empezó diciendo la artista. Es que, aunque la alegría pudo haber sido genuina, fue un claro guiño a las palabras que desataron la confrontación.

“Larga vida a los festivales populares!”, remató en la misma publicación Lali. En pocas horas recibió más de 50.000 “Me gusta” y casi 7.000 reposteos. La segunda parte del mensaje fue interpretada no solo con ironía, sino también como un pase de cuentas al Poder Ejecutivo por una de las medidas que más se criticó desde el ámbito artístico: la desfinanciación de proyectos culturales.

Javier Milei en Jesús María

Minutos antes de la medianoche, el mandatario llegó a la provincia de Córdoba y se trasladó en helicóptero unos 50 kilómetros hasta la ciudad cabecera del departamento de Colón. Lo acompañó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Desde allí, en camioneta, se dirigieron al predio donde se desarrolla uno de los festivales folklóricos más importantes del país, que combina música, jineteada y tradiciones criollas.

Tras interpretar una canción, el artista salteño se tomó un momento para saludarlo desde el escenario y agradecer su presencia: “Gracias por venir, Presidente. Muchas gracias por venir a estas fiestas criollas”.

Por su parte, Milei respondió con palabras de reconocimiento hacia la provincia y el público presente: “Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba, que es la que me ayudó a ser presidente. Por eso no quería faltar”.

La lluvia aguó nuevamente el festival de Jesús María: la “Sole” debió suspender su show

Festival de Jesús María: costo de las entradas generales, VIP y plateas

