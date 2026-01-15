Secciones
La inesperada reacción de Moria Casán al anuncio de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La conductora de El Trece sostuvo que “una mujer empoderada y divina no requiere este tipo de compromisos formales”.

Hace 22 Min

Moria Casán se refirió sin filtros al anuncio de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Fiel a su estilo frontal, la conductora manifestó su desacuerdo con la decisión de la cantante y criticó la actitud reciente del periodista.

Durante la emisión de La Mañana con Moria (El Trece), la diva expresó su rechazo a la futura unión civil de la pareja. Casán calificó la situación como un “horror” y se preguntó públicamente si Lali había perdido la razón. En ese sentido, sostuvo que “una mujer empoderada y divina no requiere este tipo de compromisos formales”.

Las críticas también alcanzaron a Rosemblat, a quien la conductora señaló por su falta de interés en participar del programa. Según relató, el conductor de Gelatina mantuvo una actitud distante y rechazó en reiteradas ocasiones las invitaciones para asistir al piso del canal.

Casán aseguró que su equipo de producción se comunicó con él en varias oportunidades, pero que todas las propuestas de entrevista fueron desestimadas. “A Pedro lo tenemos en el freezer”, sentenció de manera tajante frente a sus compañeros de panel, y advirtió sobre la inestabilidad del reconocimiento mediático al afirmar: “Calmate, bebé, que todo sube y todo baja”.

