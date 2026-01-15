La inesperada reacción de Moria Casán al anuncio de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Casán aseguró que su equipo de producción se comunicó con él en varias oportunidades, pero que todas las propuestas de entrevista fueron desestimadas. “A Pedro lo tenemos en el freezer”, sentenció de manera tajante frente a sus compañeros de panel, y advirtió sobre la inestabilidad del reconocimiento mediático al afirmar: “Calmate, bebé, que todo sube y todo baja”.