Donald Trump invitó a Javier Milei a integrar una organización para resolver conflictos globales

El presidente de la Nación, Javier Milei, confirmó este sábado que recibió una propuesta formal de su par estadounidense, Donald Trump, para que la Argentina integre un nuevo espacio internacional orientado a la promoción de la paz.
El anuncio fue realizado a través de una publicación en la red social X (antes Twitter), donde el jefe de Estado dio a conocer los detalles de la iniciativa y adjuntó la carta enviada por el mandatario norteamericano. “Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace”, escribió Milei.
Según precisó, se trata de “una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza”.
En el mismo posteo, el jefe de Estado expuso la posición del Gobierno argentino en materia de política exterior y combate contra el terrorismo. “Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad”, subrayó.
Resolver conflictos globales
De acuerdo con lo informado por Milei, la invitación fue formalizada mediante una carta enviada por Trump. “Es un gran honor para mí invitarle, como presidente de la República Argentina, a unirse a mí en un esfuerzo histórico y magnífico para consolidar la paz en Oriente Medio y, al mismo tiempo, emprender un nuevo y audaz enfoque para resolver el conflicto global”, expresó el mandatario estadounidense en el texto.
En la misiva, Trump hizo referencia a una iniciativa presentada el 29 de septiembre de 2025. “Anuncié el Plan Integral para poner fin al conflicto de Gaza, una extraordinaria hoja de ruta de 20 puntos que fue rápidamente acogida por todos los líderes mundiales, incluidos los principales jefes de Estado del mundo árabe, Israel y Europa”, señaló.
El republicano también destacó el respaldo institucional obtenido por esa propuesta. “En apoyo de este Plan, el 17 de noviembre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por abrumadora mayoría la Resolución 2803, en la que se acoge con satisfacción y se respalda esta visión”, indicó.
Explicó que el eje central de la iniciativa es la conformación del Board of Peace. “En el centro del Plan se encuentra la Junta de Paz, la junta más impresionante y trascendental que se haya reunido jamás, que se establecerá como una nueva organización internacional y administración gubernamental de transición”, afirmó. Asimismo, resaltó el perfil de los países convocados a integrar el organismo. “Nuestro esfuerzo reunirá a un distinguido grupo de naciones dispuestas a asumir la noble responsabilidad de construir una paz duradera, un honor reservado a aquellos que están preparados para liderar con el ejemplo e invertir de forma brillante en un futuro seguro y próspero”, sostuvo, y anticipó que en el corto plazo convocará a “socios comprometidos y líderes mundiales muy respetados”.
“Como presidente de la Junta, invito formalmente a la República Argentina a unirse como Estado miembro fundador y a formar parte del estatuto de la Junta de Paz, representada por usted”, escribió Trump.
El mandatario estadounidense subrayó además el carácter inédito del espacio propuesto. “Esta Junta será única en su género, nunca ha habido nada parecido”, afirmó, y aclaró que “cada Estado miembro podrá designar a un representante autorizado para que asista y participe en las reuniones en su nombre”.
Por último, informó que la documentación necesaria ya se encuentra disponible para los países convocados. “Adjunto encontrará el Plan Integral y la Carta de la Junta, que ahora está abierta para su firma y ratificación”. “Espero con interés trabajar con usted, durante mucho tiempo, con el objetivo de establecer una paz mundial duradera, prosperidad y grandeza para todos”, concluyó.