Donald Trump invitó a Javier Milei a integrar una organización para resolver conflictos globales

Explicó que el eje central de la iniciativa es la conformación del Board of Peace. “En el centro del Plan se encuentra la Junta de Paz, la junta más impresionante y trascendental que se haya reunido jamás, que se establecerá como una nueva organización internacional y administración gubernamental de transición”, afirmó. Asimismo, resaltó el perfil de los países convocados a integrar el organismo. “Nuestro esfuerzo reunirá a un distinguido grupo de naciones dispuestas a asumir la noble responsabilidad de construir una paz duradera, un honor reservado a aquellos que están preparados para liderar con el ejemplo e invertir de forma brillante en un futuro seguro y próspero”, sostuvo, y anticipó que en el corto plazo convocará a “socios comprometidos y líderes mundiales muy respetados”.