Con la presencia de Milei, el Mercosur firma el acuerdo con la Unión Europea

La capital paraguaya es la sede del encuentro. Un tratado que abarca a un mercado de más de 700 millones de personas.

Hace 3 Hs

El presidente Javier Milei participará hoy en Asunción (Paraguay) de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, en una ceremonia en la que, además, el país anfitrión asumirá la presidencia pro témpore del bloque regional. 

El Consejo Europeo autorizó el 9 de este mes a la Unión Europea a firmar el tratado con el Mercosur, que se había anunciado en 2019 pero no había podido implementarse por objeciones de algunos de los países del viejo continente.

El acuerdo de libre comercio, que abarca a un mercado de más de 700 millones de personas y cerca del 30% del Producto Bruto Interno global, será rubricado en el Gran Teatro José Asunción Flores, del Banco Central del Paraguay, un lugar cargado de simbolismo para la integración regional: allí mismo se firmó en 1991 el Tratado de Asunción, acta fundacional del Mercosur. El gran ausente de la jornada será el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que ayer recibió en su país a la delegación europea, un encuentro que despertó cierto malestar en el gobierno argentino.

Para Milei, el convenio permitirá aumentar las exportaciones y la llegada de inversiones. En Paraguay, el Presidente buscará dar una señal de respaldo a su par Santiago Peña, que asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur, mientras la delegación presidencial emprenderá mañana la partida rumbo a Suiza. Tras la breve estadía en el vecino país, Milei iniciará el viaje a Suiza para disertar en el Foro Económico de Davos que se celebrará del 19 al 23 de este mes.

La administración libertaria tomó como un logro propio la firma del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea: el canciller Pablo Quirno destacó que “la Argentina liderada por el Presidente Javier Milei decide competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad”.

El funcionario destacó que la Unión Europea “eliminará aranceles para el 92% de nuestras exportaciones y otorgará acceso preferencial para otro 7.5%. De esta forma, el 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur se verán beneficiadas”, describió. El ex presidente Mauricio Macri, que había bregado por ese acuerdo durante su mandato, celebró en su oportunidad que se “abre una etapa inmejorable para la región”.

El acuerdo fue respaldado por la Unión Europea y ahora debe ser ratificado por el Mercosur y los parlamentos de cada país que conforman cada bloque regional. Por eso motivo, el Gobierno argentino esperará a que el Mercosur se expida sobre este convenio para poder avanzar en la ratificación parlamentaria.

Temas Mercado Común del SurLuiz Inácio Lula da SilvaLa Unión EuropeaJavier Milei
