Con la presencia de Milei, el Mercosur firma el acuerdo con la Unión Europea

El acuerdo de libre comercio, que abarca a un mercado de más de 700 millones de personas y cerca del 30% del Producto Bruto Interno global, será rubricado en el Gran Teatro José Asunción Flores, del Banco Central del Paraguay, un lugar cargado de simbolismo para la integración regional: allí mismo se firmó en 1991 el Tratado de Asunción, acta fundacional del Mercosur. El gran ausente de la jornada será el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que ayer recibió en su país a la delegación europea, un encuentro que despertó cierto malestar en el gobierno argentino.