Tensiones en el Mercosur antes de la firma del acta con la Unión Europea

“Brasil es un socio clave de la Unión Europea en los ámbitos del comercio, la inversión, el clima, el multilateralismo (...), la democracia y los derechos humanos”, indicó el Consejo Europeo en un comunicado. Por esa vía se enteraron los funcionarios de la Casa Rosada y de la Cancillería argentina. En ambas dependencias se señala que esa previa le hará perder fuerza a la cumbre en Asunción. Asimismo, la redacción del texto ha generado malestar entre las autoridades nacionales, ya que le asigna un rol preponderante al gigante sudamericano en desmedro del resto de los miembros del Mercosur.