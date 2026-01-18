Adultos mayores en olas de calor: cómo evitar una deshidratación severa

La deshidratación es una afección causada por la pérdida de demasiado líquido del cuerpo, según señala el sitio MedlinePlus, de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Esto sucede cuando se pierden más líquidos de los que se ingieren y el cuerpo no tiene suficiente líquido para funcionar bien. Aunque el síntoma más común ante la deshidratación es la sed, los adultos mayores y los niños pueden no reconocer esta sensación que aparece a menudo durante un golpe de calor.