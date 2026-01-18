Secciones
SociedadSalud

Adultos mayores en olas de calor: cómo evitar una deshidratación severa

La falta de sensación de sed y el calor extremo aumentan el riesgo de deshidratación en la tercera edad. Cómo identificar los síntomas y qué cuidados tener en cuenta durante el verano.

Las personas mayores son más susceptibles a deshidratarse. Las personas mayores son más susceptibles a deshidratarse.
Hace 1 Hs

La deshidratación es una afección causada por la pérdida de demasiado líquido del cuerpo, según señala el sitio MedlinePlus, de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Esto sucede cuando se pierden más líquidos de los que se ingieren y el cuerpo no tiene suficiente líquido para funcionar bien. Aunque el síntoma más común ante la deshidratación es la sed, los adultos mayores y los niños pueden no reconocer esta sensación que aparece a menudo durante un golpe de calor.

Pacientes alérgicos y altas temperaturas: cómo prevenir el golpe de calor

Pacientes alérgicos y altas temperaturas: cómo prevenir el golpe de calor

Tucumán ya ingresó a los días más húmedos del verano. Las condiciones climáticas como el calor y las precipitaciones hacen que la atmósfera se cargue y que sea muy fácil perder líquido a raíz de la transpiración. Durante toda la semana, las temperaturas serán elevadas, lo que implica que no habrá grandes descansos para quienes no son fanáticos del calor. Pero se espera que hacia la última semana de enero el calor ascienda.

Adultos mayores: cómo evitar la deshidratación y golpes de calor

Las temperaturas elevadas en el entorno –así como también la temperatura corporal cuando hay fiebre– son perjudiciales para la salud. Es por eso que los adultos de la tercera edad deben tomar recaudos para evitar golpes de calor que pueden ser mortales. La deshidratación es frecuente en este grupo, por lo que se trata de una condición que debe prevenirse.

Los golpes de calor, por sí mismos, no tienen tratamiento farmacológico, sino tratamientos paliativos. Esto significa que sus síntomas pueden tratarse para evitar que la temperatura ascienda aún más, pero no hay una cura específica. Las personas que viven solas deben prestar atención, porque a medida que avanza el envejecimiento, es más común la pérdida de sensación de sed.

Cómo deben cuidarse los adultos mayores ante una ola de calor

El Ministerio de Salud de la Nación compartió una serie de sugerencias para los adultos mayores que deben tenerse en cuenta, sobre todo, en temporadas de temperaturas extremas. En primer lugar, se recomienda beber agua frecuentemente, todos los días, y no esperar a tener sed. También comer liviano y evitar bebidas con cafeína, alcohol o excesos de azúcares. Por último, es importante evitar salir a la calle solos.

Ante un síntoma de deshidratación, los adultos mayores deben consultar con médicos especialistas. La sintomatología incluye piel apagada, reseca o escamosa; debilidad y confusión; sequedad en la boca; ojos hundidos y orina de color intenso u olor fuerte.

Temas Ministerio de Salud de la Nación
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo usar el aire acondicionado y pagar menos de luz en días de calor extremo

Cómo usar el aire acondicionado y pagar menos de luz en días de calor extremo

Dos tucumanos se descompensaron al huir de la ola gigante en Mar Chiquita

Dos tucumanos se descompensaron al huir de la ola gigante en Mar Chiquita

Lo más popular
¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?
1

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán
2

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán

¿Cuál es el futuro del peronismo en Tucumán?
3

¿Cuál es el futuro del peronismo en Tucumán?

Daniel Abad: “El problema no pasa por el gasto público, sino por la caída de ingresos”
4

Daniel Abad: “El problema no pasa por el gasto público, sino por la caída de ingresos”

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán
5

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán

¿Estados Unidos invade Groenlandia, China ataca Kamchatka?
6

¿Estados Unidos invade Groenlandia, China ataca Kamchatka?

Más Noticias
Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes: ¿dónde impactará el temporal?

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes: ¿dónde impactará el temporal?

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Lali Espósito vio a Javier Milei en Jesús María y no pudo guardarse el comentario

Lali Espósito vio a Javier Milei en Jesús María y no pudo guardarse el comentario

El polémico comentario de Maxi López sobre Flor de la V que desató un fuerte repudio en las redes

El polémico comentario de Maxi López sobre Flor de la V que desató un fuerte repudio en las redes

Qué frutas ayudan a limpiar el colon y cuidar la salud intestinal

Qué frutas ayudan a limpiar el colon y cuidar la salud intestinal

Atlético Tucumán goleó 5-2 a Everton con un show de Abeldaño y Ortega

Atlético Tucumán goleó 5-2 a Everton con un show de Abeldaño y Ortega

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Comentarios