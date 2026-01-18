Adultos mayores en olas de calor: cómo evitar una deshidratación severa

La deshidratación es una afección causada por la pérdida de demasiado líquido del cuerpo, según señala el sitio MedlinePlus, de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Esto sucede cuando se pierden más líquidos de los que se ingieren y el cuerpo no tiene suficiente líquido para funcionar bien. Aunque el síntoma más común ante la deshidratación es la sed, los adultos mayores y los niños pueden no reconocer esta sensación que aparece a menudo durante un golpe de calor.
Tucumán ya ingresó a los días más húmedos del verano. Las condiciones climáticas como el calor y las precipitaciones hacen que la atmósfera se cargue y que sea muy fácil perder líquido a raíz de la transpiración. Durante toda la semana, las temperaturas serán elevadas, lo que implica que no habrá grandes descansos para quienes no son fanáticos del calor. Pero se espera que hacia la última semana de enero el calor ascienda.
Adultos mayores: cómo evitar la deshidratación y golpes de calor
Las temperaturas elevadas en el entorno –así como también la temperatura corporal cuando hay fiebre– son perjudiciales para la salud. Es por eso que los adultos de la tercera edad deben tomar recaudos para evitar golpes de calor que pueden ser mortales. La deshidratación es frecuente en este grupo, por lo que se trata de una condición que debe prevenirse.
Los golpes de calor, por sí mismos, no tienen tratamiento farmacológico, sino tratamientos paliativos. Esto significa que sus síntomas pueden tratarse para evitar que la temperatura ascienda aún más, pero no hay una cura específica. Las personas que viven solas deben prestar atención, porque a medida que avanza el envejecimiento, es más común la pérdida de sensación de sed.
Cómo deben cuidarse los adultos mayores ante una ola de calor
El Ministerio de Salud de la Nación compartió una serie de sugerencias para los adultos mayores que deben tenerse en cuenta, sobre todo, en temporadas de temperaturas extremas. En primer lugar, se recomienda beber agua frecuentemente, todos los días, y no esperar a tener sed. También comer liviano y evitar bebidas con cafeína, alcohol o excesos de azúcares. Por último, es importante evitar salir a la calle solos.
Ante un síntoma de deshidratación, los adultos mayores deben consultar con médicos especialistas. La sintomatología incluye piel apagada, reseca o escamosa; debilidad y confusión; sequedad en la boca; ojos hundidos y orina de color intenso u olor fuerte.