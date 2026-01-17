El “buen día, guapa” se salió de control: hasta Matt Damon y Ben Affleck imitaron a Luciano Castro

“El botín”, el nuevo thriller de Netflix

En medio de un procedimiento policial, los protagonistas de “El botín” descubren un inmenso tesoro de millones de dólares en efectivo. La dueña de la casa allanada les pide tomar todo lo que quieran e irse de forma urgente antes de que la situación empeore. Pero, sin retirarse, los agentes reciben una llamada que los desconcierta: una amenaza anónima que les ordena abandonar la casa y detener el allanamiento en 30 minutos para evitar muertes. La confianza entre los amigos entrará en jaque conforme avance la trama y deban enfrentarse al enemigo.