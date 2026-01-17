El “buen día, guapa” se salió de control: hasta Matt Damon y Ben Affleck imitaron a Luciano Castro

Hace apenas una semana que salió a la luz el audio de Luciano Castro intentando conquistar a una mujer, fingiendo un acento español que a todo el mundo le pareció penoso. No sería correcto decir que el material se internacionalizó con su llegada a Ben Affleck y Matt Damon, porque desde sus orígenes el audio ya traspasaba fronteras. Pero Barbie Simons logró que los actores se sumaran a las burlas.
Matt Damon y Ben Affleck forman una de las combinaciones más taquilleras del cine estadounidense. En las últimas semanas estuvieron en la tradicional ronda de presentación de su más reciente película, “El botín”, que se estrenó en Netflix. Se trata de un thriller policial en el que dos agentes se enfrentan luego de encontrar millones de dólares en efectivo en una redada. En este contexto, fue la argentina Barbie Simons quien los entrevistó.
Ben Affleck y Matt Damon se burlaron de Luciano Castro
Sin ánimos de ofender, pero con una clara intención de generar polémica, Simons hizo que el audio llegara a los galanes de Hollywood. Pero eso no fue todo, sino que les dio una consigna que se viralizó enseguida: imitar a Luciano Castro. La entrevista que dieron para C5N inicia así: con ellos intentando, con bastante éxito, replicar un español forzado, el mismo usado por Castro.
“Oye, Sarah. Buen día, guapa. No quiero ser gilipollas ni… ¿atosigais?”, dicen los actores a la vez mientras su entrevistadora los dirige. El español de ambos es cercano y no improvisado por fonética, porque ambos conocen el idioma. Es que Damon está casado desde hace 20 años con la argentina Luciana Barroso, y Affleck estuvo en pareja con Jennifer López durante dos años en los 2000.
“El botín”, el nuevo thriller de Netflix
En medio de un procedimiento policial, los protagonistas de “El botín” descubren un inmenso tesoro de millones de dólares en efectivo. La dueña de la casa allanada les pide tomar todo lo que quieran e irse de forma urgente antes de que la situación empeore. Pero, sin retirarse, los agentes reciben una llamada que los desconcierta: una amenaza anónima que les ordena abandonar la casa y detener el allanamiento en 30 minutos para evitar muertes. La confianza entre los amigos entrará en jaque conforme avance la trama y deban enfrentarse al enemigo.
La película fue dirigida y guionada por Joe Carnahan –”Copshop”, “Boss Level”, “Stretch” y “The Grey”– y está disponible en Netflix desde el viernes 16 de enero.