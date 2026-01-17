Incendio en un depósito de garrafas en Famaillá: “La vibración de cada explosión se sentía en el piso"

Las autoridades confirmaron que hubo nueve heridos, entre ellos un adolescente de 15 años. Según indicó la jefa del hospital municipal Parajón Ortiz, Lorena Costas, allí atendieron a seis pacientes. “Todos están con buen estado de salud general”, dijo. “El adolescente sufrió una quemadura en el antebrazo; un operario un traumatismo encéfalo craneano sin pérdida de conocimiento; otro tuvo una quemadura leve en un brazo y una excoriación en la rodilla, y una empleada ingresó con una quemadura leve en el rostro. También atendimos a una vecina que residía en la casa ubicada a la par del depósito, que tuvo una fisura en una costilla pero está estable y con dolor leve”, sostuvo.