Secciones
Seguridad

Incendio en un depósito de garrafas en Famaillá: “La vibración de cada explosión se sentía en el piso"

El episodio se produjo en el barrio 200 Viviendas, a pocos metros de la ruta 324. Las casas vecinas quedaron arrasadas.

CEMENTERIO DE GARRAFAS. Las múltiples explosiones se produjeron por los elementos combustibles que había en el interior de los envases. LA GACETA / FOTOS DE ANDREA ACOSTA CEMENTERIO DE GARRAFAS. Las múltiples explosiones se produjeron por los elementos combustibles que había en el interior de los envases. LA GACETA / FOTOS DE ANDREA ACOSTA
Hace 2 Hs

Una gran cortina de humo, llamaradas imponentes, explosiones que se escuchaban a kilómetros de distancia y el llanto y angustia de los afectados se mezclaron con una lluvia incesante desde las primeras horas de la mañana del viernes. Así fue la escena que vivieron los vecinos de Famaillá luego de que un depósito de garrafas, ubicado en el barrio 200 Viviendas, se incendiara minutos antes del mediodía. A pesar de que el fuego consumió al almacén y a dos viviendas colindantes, afortunadamente no hubo víctimas mortales. Los nueve heridos que se registraron sufrieron lesiones y politraumatismos, pero se encuentran estables.

Según la información oficial, el episodio se originó alrededor de las 11.30. Por motivos que aún se investigan, un depósito destinado a guardar garrafas, que funcionaba en la calle Bartolomé Mitre al 900, explotó y en cuestión de minutos el fuego se expandió por todo el inmueble hasta llegar a casas familiares. Debido al contenido inflamable que había en las garrafas, se produjeron reiteradas detonaciones que llegaron a escucharse a aproximadamente dos kilómetros del foco ígneo.

“La vibración de cada explosión se sentía en el piso y en las paredes; las llamas eran tan altas que cubrían la ruta”, describió Oscar Herrera, vecino ubicado a 60 metros del epicentro, que comenta con asombro cómo una garrafa completa cayó en el patio de su casa.

Alarmados por los vecinos, a las 11.35 llegó la primera dotación de bomberos del municipio, comandados por la oficial inspector Laura Paz. “Se perdieron las dos viviendas linderas”, confirmó. Inmediatamente se aproximaron equipos de la comisaría de Famaillá, de Infantería, de los Bomberos de la Policía, agentes de Tránsito y personal de Defensa Civil, quienes dispusieron el corte del tránsito en los alrededores del lugar y solicitaron a los vecinos que evitaran circular por el sector.

“La primera medida de seguridad que tomamos fue la distancia. Estábamos frente a un gran peligro. Se trata de elementos combustibles que generan explosiones. Cada garrafa estalla y además de que el contenido se enciende por haber foco de ignición, se le suman las esquirlas que salen disparadas como proyectiles”, señaló Marcelo Graneros, jefe del equipo de Bomberos Voluntarios de Aguilares.

Desde la esquina Mitre y Lisandro de la Torre, Blanca Sosa confirmaba la magnitud del alcance: “las esquirlas volaban hasta 200 metros de distancia. Eran constantes los reventones. Gracias a Dios la comunicación entre vecinos fue rápida y pudimos autoevacuarnos”.

Durante las horas posteriores las dotaciones de los bomberos de Simoca, Concepción, Lules, Monteros, Tafí Viejo y Bella Vista se sumaron para ayudar a combatir el fuego. Graneros explicó que las estructuras de los inmuebles se encontraban muy afectadas, por lo que tuvieron que atacar el incendio de manera externa para reducir los riesgos latentes y evitar poner en peligro la integridad de los rescatistas.

Incendio en un depósito de garrafas en Famaillá: “La vibración de cada explosión se sentía en el piso

“El siniestro ya fue controlado y pronto se realizarán las investigaciones por parte de la División Investigativa de Incendios de la Dirección General de Bomberos, a fin de tratar de determinar las causas o motivos que dieron lugar al episodio”, le informó a LA GACETA Gabriel López, el director de bomberos de la Policía. En paralelo, desde la Dirección de Defensa Civil se analizarán las estructuras para determinar si hay riesgo de derrumbe y determinar las maniobras a seguir.

Víctimas registradas

Las autoridades confirmaron que hubo nueve heridos, entre ellos un adolescente de 15 años. Según indicó la jefa del hospital municipal Parajón Ortiz, Lorena Costas, allí atendieron a seis pacientes. “Todos están con buen estado de salud general”, dijo. “El adolescente sufrió una quemadura en el antebrazo; un operario un traumatismo encéfalo craneano sin pérdida de conocimiento; otro tuvo una quemadura leve en un brazo y una excoriación en la rodilla, y una empleada ingresó con una quemadura leve en el rostro. También atendimos a una vecina que residía en la casa ubicada a la par del depósito, que tuvo una fisura en una costilla pero está estable y con dolor leve”, sostuvo.

Dos de los heridos restantes fueron trasladados al hospital Padilla, donde informaron que sufrieron politraumatismos y quemaduras múltiples. Desde el hospital Centro de Salud dijeron que ingresó un paciente con quemaduras en los brazos y se encuentra internado en el shock room de la guardia.

Fuentes policiales indicaron que se dio intervención a la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad e Integridad Física del Centro Judicial Monteros, que se encargará de coordinar las pericias correspondientes.

Temas Famaillá
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Se quemó todo: el drama de la familia que perdió el legado de una vida por la explosión en un depósito de garrafas en Famaillá

"Se quemó todo": el drama de la familia que perdió el legado de una vida por la explosión en un depósito de garrafas en Famaillá

Incendio y explosión en Famaillá: ardió un depósito de garrafas y se activó un amplio operativo

Incendio y explosión en Famaillá: ardió un depósito de garrafas y se activó un amplio operativo

Explosión en Famaillá: qué se sabe del incendio en el depósito de garrafas que dejó heridos graves

Explosión en Famaillá: qué se sabe del incendio en el depósito de garrafas que dejó heridos graves

Lo más popular
IncluITe: la plataforma creada en el Norte argentino que traduce texto a Lengua de Señas y rompe barreras para personas sordas
1

IncluITe: la plataforma creada en el Norte argentino que traduce texto a Lengua de Señas y rompe barreras para personas sordas

Cómo dos ingenieros tucumanos crearon las primeras gomitas de creatina del país
2

Cómo dos ingenieros tucumanos crearon las primeras gomitas de creatina del país

Cómo responder las preguntas más comunes en una entrevista laboral
3

Cómo responder las preguntas más comunes en una entrevista laboral

El 5% del territorio argentino está en manos extranjeras, según un mapa del Conicet y la UBA
4

El 5% del territorio argentino está en manos extranjeras, según un mapa del Conicet y la UBA

Cómo elegir entre diplomado, magíster o doctorado según tu momento profesional
5

Cómo elegir entre diplomado, magíster o doctorado según tu momento profesional

Alejandro Vigil, el Messi del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos
6

Alejandro Vigil, el "Messi" del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos

Más Noticias
Morir por nada

Morir por nada

“Dónde no duele vivir”: con 14 años escribió una novela sobre salud mental y prejuicios

“Dónde no duele vivir”: con 14 años escribió una novela sobre salud mental y prejuicios

Alejandro Vigil, el Messi del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos

Alejandro Vigil, el "Messi" del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos

Los efectos poco conocidos de postergar la maternidad: No sabía cómo contarlo en mi familia

Los efectos poco conocidos de postergar la maternidad: "No sabía cómo contarlo en mi familia"

El bueno, el malo y Milei

El bueno, el malo y Milei

Comentarios