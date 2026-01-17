Incendio en un depósito de garrafas en Famaillá: “La vibración de cada explosión se sentía en el piso"

Una gran cortina de humo, llamaradas imponentes, explosiones que se escuchaban a kilómetros de distancia y el llanto y angustia de los afectados se mezclaron con una lluvia incesante desde las primeras horas de la mañana del viernes. Así fue la escena que vivieron los vecinos de Famaillá luego de que un depósito de garrafas, ubicado en el barrio 200 Viviendas, se incendiara minutos antes del mediodía. A pesar de que el fuego consumió al almacén y a dos viviendas colindantes, afortunadamente no hubo víctimas mortales. Los nueve heridos que se registraron sufrieron lesiones y politraumatismos, pero se encuentran estables.
Según la información oficial, el episodio se originó alrededor de las 11.30. Por motivos que aún se investigan, un depósito destinado a guardar garrafas, que funcionaba en la calle Bartolomé Mitre al 900, explotó y en cuestión de minutos el fuego se expandió por todo el inmueble hasta llegar a casas familiares. Debido al contenido inflamable que había en las garrafas, se produjeron reiteradas detonaciones que llegaron a escucharse a aproximadamente dos kilómetros del foco ígneo.
“La vibración de cada explosión se sentía en el piso y en las paredes; las llamas eran tan altas que cubrían la ruta”, describió Oscar Herrera, vecino ubicado a 60 metros del epicentro, que comenta con asombro cómo una garrafa completa cayó en el patio de su casa.
Alarmados por los vecinos, a las 11.35 llegó la primera dotación de bomberos del municipio, comandados por la oficial inspector Laura Paz. “Se perdieron las dos viviendas linderas”, confirmó. Inmediatamente se aproximaron equipos de la comisaría de Famaillá, de Infantería, de los Bomberos de la Policía, agentes de Tránsito y personal de Defensa Civil, quienes dispusieron el corte del tránsito en los alrededores del lugar y solicitaron a los vecinos que evitaran circular por el sector.
“La primera medida de seguridad que tomamos fue la distancia. Estábamos frente a un gran peligro. Se trata de elementos combustibles que generan explosiones. Cada garrafa estalla y además de que el contenido se enciende por haber foco de ignición, se le suman las esquirlas que salen disparadas como proyectiles”, señaló Marcelo Graneros, jefe del equipo de Bomberos Voluntarios de Aguilares.
Desde la esquina Mitre y Lisandro de la Torre, Blanca Sosa confirmaba la magnitud del alcance: “las esquirlas volaban hasta 200 metros de distancia. Eran constantes los reventones. Gracias a Dios la comunicación entre vecinos fue rápida y pudimos autoevacuarnos”.
Durante las horas posteriores las dotaciones de los bomberos de Simoca, Concepción, Lules, Monteros, Tafí Viejo y Bella Vista se sumaron para ayudar a combatir el fuego. Graneros explicó que las estructuras de los inmuebles se encontraban muy afectadas, por lo que tuvieron que atacar el incendio de manera externa para reducir los riesgos latentes y evitar poner en peligro la integridad de los rescatistas.
“El siniestro ya fue controlado y pronto se realizarán las investigaciones por parte de la División Investigativa de Incendios de la Dirección General de Bomberos, a fin de tratar de determinar las causas o motivos que dieron lugar al episodio”, le informó a LA GACETA Gabriel López, el director de bomberos de la Policía. En paralelo, desde la Dirección de Defensa Civil se analizarán las estructuras para determinar si hay riesgo de derrumbe y determinar las maniobras a seguir.
Víctimas registradas
Las autoridades confirmaron que hubo nueve heridos, entre ellos un adolescente de 15 años. Según indicó la jefa del hospital municipal Parajón Ortiz, Lorena Costas, allí atendieron a seis pacientes. “Todos están con buen estado de salud general”, dijo. “El adolescente sufrió una quemadura en el antebrazo; un operario un traumatismo encéfalo craneano sin pérdida de conocimiento; otro tuvo una quemadura leve en un brazo y una excoriación en la rodilla, y una empleada ingresó con una quemadura leve en el rostro. También atendimos a una vecina que residía en la casa ubicada a la par del depósito, que tuvo una fisura en una costilla pero está estable y con dolor leve”, sostuvo.
Dos de los heridos restantes fueron trasladados al hospital Padilla, donde informaron que sufrieron politraumatismos y quemaduras múltiples. Desde el hospital Centro de Salud dijeron que ingresó un paciente con quemaduras en los brazos y se encuentra internado en el shock room de la guardia.
Fuentes policiales indicaron que se dio intervención a la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad e Integridad Física del Centro Judicial Monteros, que se encargará de coordinar las pericias correspondientes.