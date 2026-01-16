Explosión en Famaillá: qué se sabe del incendio en el depósito de garrafas que dejó heridos graves
Dos empleados sufrieron quemaduras y traumatismos de cráneo como consecuencia de la onda expansiva. Ambos fueron trasladados al Centro de Salud. Otras cinco personas presentaron lesiones de diversa consideración.
Un voraz incendio se desató este viernes al mediodía en un depósito de garrafas ubicado sobre la Ruta Provincial 324, en las inmediaciones del barrio 60 Viviendas, en la ciudad de Famaillá. El siniestro, de gran magnitud, provocó momentos de extrema tensión, generó alarma entre los vecinos y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia.
Según el primer parte oficial, el fuego se inició pasadas las 11.30, por causas que aún se encuentran bajo investigación. Las llamas se propagaron rápidamente entre las garrafas de gas almacenadas en el lugar, lo que derivó en múltiples explosiones que se escucharon a varias cuadras de distancia y elevaron el nivel de riesgo en toda la zona.
Como consecuencia del incendio y de las detonaciones, al menos siete personas resultaron heridas, entre trabajadores del depósito y vecinos cercanos. Dos hombres, empleados del lugar, sufrieron quemaduras y traumatismos de cráneo producto de la onda expansiva y fueron trasladados de urgencia al Hospital Centro de Salud de San Miguel de Tucumán, donde permanecen internados bajo observación médica.
Además, otros empleados y una vecina presentaron lesiones de diversa consideración, entre ellas quemaduras, golpes y episodios de mareo, aunque sin pérdida de conocimiento. Todos fueron asistidos por personal sanitario en el lugar y quedaron en observación.
Familiares del propietario del depósito señalaron que el número de personas afectadas podría aumentar, ya que algunas de las personas que se encontraban en el sitio al momento del incendio no habrían recibido atención médica en la primera instancia.
Amplio operativo y medidas preventivas
La rápida propagación del fuego y el alto poder explosivo del material almacenado motivaron la intervención de numerosos cuerpos de seguridad y emergencia. En el operativo participaron efectivos de la Comisaría de Famaillá, el Grupo Guardia de Infantería, dotaciones de Bomberos Voluntarios de distintas localidades -Famaillá, Monteros, Bella Vista, Simoca, Concepción, Tafí Viejo y Aguilares-, además de personal de Defensa Civil provincial y municipal y agentes de Tránsito.
Como medida preventiva, se estableció un perímetro de seguridad y se restringió la circulación en la zona, mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar el fuego y evitar nuevas explosiones. Las autoridades solicitaron a la población no acercarse al lugar hasta tanto la situación quede completamente controlada.