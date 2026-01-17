"Se quemó todo": el drama de la familia que perdió el legado de una vida por la explosión en un depósito de garrafas en Famaillá

Lo que comenzó como una mañana normal en el barrio 200 Viviendas de Famaillá terminó en una catástrofe que dejó a dos familias en la calle, luego de que un incendio originado en un depósito de garrafas consumiera por completo a dos viviendas colindantes. El denominador común de los testimonios es la indignación: el peligro estaba al lado y nadie escuchó las advertencias.