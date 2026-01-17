Caputo cruzó a Pichetto y defendió la importación de autos eléctricos chinos

“De ese cupo, solo la mitad puede provenir de marcas chinas, lo que representa menos del 5% de los patentamientos de 2025”, añadió el ministro. Caputo subrayó que “esta medida ayudó también a que el precio de los autos en nuestro país convergiera al de los países vecinos (más bajos incluso en algunos casos), y que se empiece a desarrollar la infraestructura eléctrica, lo que está incentivando proyectos de fabricación de camionetas eléctricas”. “Además, permitió que los argentinos puedan elegir entre una mayor variedad de autos, con diferente tecnología, y más baratos de mantener”, dijo Caputo.