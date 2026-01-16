Cuánto gana un gendarme en enero 2026: salarios actualizados

El salario del personal de Gendarmería Nacional Argentina en enero se mantendrá tal como se venía pagando hasta diciembre. Es que el Ministerio de Seguridad de la Nación no anunció nuevos aumentos en los últimos meses. Las escalas actuales toman como referencia lo dispuesto en la Resolución 944/2025, que se publicó en el Boletín Oficial el año pasado y que pautó aumentos entre junio y noviembre.
Las jerarquías están escalonadas según el rango y la tarea que cumple el personal de Gendarmería. La resolución fija haberes básicos para cada una de ellas, así como también la regulación de suplementos como Funciones de Prevención Barrial o el Recargo por Servicio. Ambos son conceptos que representan montos que impactan en el salario a fin de mes.
Cuánto cobrará el personal de Gendarmería en enero de 2026
El salario de enero llega con una diferencia en contra de los trabajadores de Gendarmería si se toma como referencia diciembre. Es que el mes pasado, como todos los empleados registrados, los gendarmes cobraron el medio Sueldo Anual Complementario. En enero, la ausencia de este concepto se verá reflejada en una reducción considerable.
La Resolución 944/2025 distingue un total de 17 categorías para el personal de Gendarmería. El sueldo básico de la categoría más baja de estos trabajadores es de $704.174, sin contar montos suplementarios, y el más alto asciende a $2.606.544, pero se trata de un cargo al que una minoría accede.
- Comandante General: $2.606.544
- Comandante Mayor: $2.372.854
- Comandante Principal: $2.130.176
- Comandante: $1.752.676
- Segundo Comandante: $1.438.093
- Primer Alférez: $1.213.391
- Alférez: $1.077.899
- Subalférez: $979.909
- Suboficial Mayor: $1.516.321
- Suboficial Principal: $1.372.236
- Sargento Ayudante: $1.247.487
- Sargento Primero: $1.134.080
- Sargento: $1.030.981
- Cabo Primero: $937.256
- Cabo: $852.051
- Gendarme: $774.592
- Gendarme II: $704.174
Estos montos corresponden al salario base, sin considerar adicionales ni suplementos, y reflejan la progresión salarial vinculada al grado jerárquico y la responsabilidad funcional dentro de la fuerza. El suplemento por Funciones de Prevención Barrial puede elevar de forma considerable el sueldo.
Los montos vigentes en enero de 2026 son:
- Comandante General: $1.087.791
- Comandante Mayor: $945.907
- Comandante Principal: $811.937
- Comandante: $699.948
- Segundo Comandante: $598.243
- Primer Alférez: $520.211
- Alférez: $477.258
- Subalférez: $441.903
- Suboficial Mayor: $640.742
- Suboficial Principal: $598.824
- Sargento Ayudante: $559.651
- Sargento Primero: $518.195
- Sargento: $466.844
- Cabo Primero: $405.950
- Cabo: $379.393
- Gendarme: $354.573
- Gendarme II: $339.742