Cuánto gana un gendarme en enero 2026: salarios actualizados

El salario del personal de Gendarmería Nacional Argentina en enero se mantendrá tal como se venía pagando hasta diciembre. Es que el Ministerio de Seguridad de la Nación no anunció nuevos aumentos en los últimos meses. Las escalas actuales toman como referencia lo dispuesto en la Resolución 944/2025, que se publicó en el Boletín Oficial el año pasado y que pautó aumentos entre junio y noviembre.