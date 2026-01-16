Secciones
SociedadActualidad

Cuánto gana un gendarme en enero 2026: salarios actualizados

Conocé las escalas salariales para el personal de Gendarmería Nacional en el inicio de 2026. Ante la falta de nuevas actualizaciones, se mantienen los valores fijados por la Resolución 944.

Cuánto gana un gendarme en enero 2026: salarios actualizados Foto: argentina.gob.ar
Por Milagro Corbalán Hace 3 Hs

El salario del personal de Gendarmería Nacional Argentina en enero se mantendrá tal como se venía pagando hasta diciembre. Es que el Ministerio de Seguridad de la Nación no anunció nuevos aumentos en los últimos meses. Las escalas actuales toman como referencia lo dispuesto en la Resolución 944/2025, que se publicó en el Boletín Oficial el año pasado y que pautó aumentos entre junio y noviembre.

Sueldos de más de U$S 240 mil: Google está buscando supervisores de calidad para las respuestas de su IA

Sueldos de más de U$S 240 mil: Google está buscando supervisores de calidad para las respuestas de su IA

Las jerarquías están escalonadas según el rango y la tarea que cumple el personal de Gendarmería. La resolución fija haberes básicos para cada una de ellas, así como también la regulación de suplementos como Funciones de Prevención Barrial o el Recargo por Servicio. Ambos son conceptos que representan montos que impactan en el salario a fin de mes.

Cuánto cobrará el personal de Gendarmería en enero de 2026

El salario de enero llega con una diferencia en contra de los trabajadores de Gendarmería si se toma como referencia diciembre. Es que el mes pasado, como todos los empleados registrados, los gendarmes cobraron el medio Sueldo Anual Complementario. En enero, la ausencia de este concepto se verá reflejada en una reducción considerable.

La Resolución 944/2025 distingue un total de 17 categorías para el personal de Gendarmería. El sueldo básico de la categoría más baja de estos trabajadores es de $704.174, sin contar montos suplementarios, y el más alto asciende a $2.606.544, pero se trata de un cargo al que una minoría accede.

- Comandante General: $2.606.544

- Comandante Mayor: $2.372.854

- Comandante Principal: $2.130.176

- Comandante: $1.752.676

- Segundo Comandante: $1.438.093

- Primer Alférez: $1.213.391

- Alférez: $1.077.899

- Subalférez: $979.909

- Suboficial Mayor: $1.516.321

- Suboficial Principal: $1.372.236

- Sargento Ayudante: $1.247.487

- Sargento Primero: $1.134.080

- Sargento: $1.030.981

- Cabo Primero: $937.256

- Cabo: $852.051

- Gendarme: $774.592

- Gendarme II: $704.174

Estos montos corresponden al salario base, sin considerar adicionales ni suplementos, y reflejan la progresión salarial vinculada al grado jerárquico y la responsabilidad funcional dentro de la fuerza. El suplemento por Funciones de Prevención Barrial puede elevar de forma considerable el sueldo.

Los montos vigentes en enero de 2026 son:

- Comandante General: $1.087.791

- Comandante Mayor: $945.907

- Comandante Principal: $811.937

- Comandante: $699.948

- Segundo Comandante: $598.243

- Primer Alférez: $520.211

- Alférez: $477.258

- Subalférez: $441.903

- Suboficial Mayor: $640.742

- Suboficial Principal: $598.824

- Sargento Ayudante: $559.651

- Sargento Primero: $518.195

- Sargento: $466.844

- Cabo Primero: $405.950

- Cabo: $379.393

- Gendarme: $354.573

- Gendarme II: $339.742

Temas Gendarmería Nacional Argentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar
1

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia
2

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas
3

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?
4

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día
5

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

Alejandro Vigil, el Messi del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos
6

Alejandro Vigil, el "Messi" del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos

Más Noticias
Cuánto vale el iPhone 17 Pro Max tras la quita de impuestos y cómo se compara en la región

Cuánto vale el iPhone 17 Pro Max tras la quita de impuestos y cómo se compara en la región

Una pérdida inesperada: de qué murió Rubén Patagonia, la voz defensora de los pueblos originarios

Una pérdida inesperada: de qué murió Rubén Patagonia, la voz defensora de los pueblos originarios

Tiempo en Tucumán: ¿lloverá todo el fin de semana?

Tiempo en Tucumán: ¿lloverá todo el fin de semana?

Misterio en Nordelta: qué pasó con los chanchos salvajes que aparecieron después de los carpinchos

Misterio en Nordelta: qué pasó con los chanchos salvajes que aparecieron después de los carpinchos

El polémico comentario de Maxi López sobre Flor de la V que desató un fuerte repudio en las redes

El polémico comentario de Maxi López sobre Flor de la V que desató un fuerte repudio en las redes

Horóscopo chino: los cinco signos que no volverán a ser los mismos en 2026

Horóscopo chino: los cinco signos que no volverán a ser los mismos en 2026

Alerta amarilla y naranja por tormentas eléctricas: ¿qué zonás están en riesgo?

Alerta amarilla y naranja por tormentas eléctricas: ¿qué zonás están en riesgo?

Tragedia en Pinamar: la heroica intervención de médicos tucumanos que salvó a Bastián

Tragedia en Pinamar: la heroica intervención de médicos tucumanos que salvó a Bastián

Comentarios