Cuáles son los sectores mejor pagos de la Argentina: el ranking de salarios que dejó 2025

Para quienes están por elegir una carrera o que ya transitan sus primeros años de experiencia y buscan orientar su carrera o reevaluar su futuro profesional, el salario promedio de cada sector funciona como un indicador clave. Aunque las oportunidades no dependen solo del nivel de ingresos, conocer qué actividades muestran mejores condiciones permite tomar decisiones más informadas en un mercado laboral competitivo.