Sueldos de más de U$S 240 mil: Google está buscando supervisores de calidad para las respuestas de su IA

Por más que a veces pueda sugerir esa impresión, la IA no es algo ajeno a los humanos. Esta tecnología fue diseñada y entrenada con datos que llevan consigo todos los sesgos sociales y culturales de sus creadores, así como los desafíos y limitaciones inherentes de la tecnología de la IA. Las famosas “alucinaciones” son un caso de ello y el motivo por el que Google apuesta por reformar el mercado laboral, la formación académica y los requisitos en sus ofertas de empleo.
La Inteligencia Artificial, incluidos los útiles y bien recibidos resúmenes automáticos en la Búsqueda de Google, puede alucinar y a menudo inventar datos u ofrecer respuestas contradictorias cuando se le pregunta de dos maneras diferentes. Esto llevó a la compañía a contratar ingenieros que se especialicen en una tarea propia de los tiempos más modernos: monitorear la IA, verificar sus respuestas y mejorar su calidad, mientras reinventa la experiencia de búsqueda.
La publicación de la oferta de Gogle
“En la Búsqueda de Google, estamos reinventando el significado de buscar información, de cualquier forma y en cualquier lugar. Para lograrlo, necesitamos resolver complejos desafíos de ingeniería y expandir nuestra infraestructura, manteniendo al mismo tiempo una experiencia universalmente accesible y útil en la que confían personas de todo el mundo”, explicó Google en la oferta de empleo.
El título del nuevo puesto que ofrece Google es "Calidad de las respuestas de IA" y quienes se unan al equipo de Búsqueda de la firma tendrán la tarea de actualizar la precisión de las réplicas de los modelos generativos, específicamente las descripciones generales de IA.
"Ayude al equipo de Calidad de Respuestas de IA a brindar descripciones generales de IA para las consultas difíciles y complicadas de los usuarios en el SRP y en el Modo de IA", se lee en la oferta de la empresa.
Los requisitos para supervisar las respuestas de Google
Google publicó la vacante para un/a Ingeniero/a de Software Sénior para Búsqueda, Calidad de Respuestas de IA. La convocatoria es una solicitud para: "Ayudar al equipo de Calidad de Respuestas de IA a proporcionar descripciones generales de IA para las peticiones complejas de los usuarios en el SRP y en modo IA".
Las responsabilidades del puesto incluyen:
- Revisar el código desarrollado por otros desarrolladores y brindar comentarios para garantizar las mejores prácticas (por ejemplo, pautas de estilo, registro de código, precisión, capacidad de prueba y eficiencia).
- Escribir y probar código de desarrollo de productos o sistemas.
- Generar contenido seguro y útil en la página de resultados de búsqueda (SRP) aprovechando las señales de búsqueda existentes, creando otras nuevas y entrenando los LLM subyacentes.
- Implementar mejoras en las funciones de GenAI en el SRP, desde el ajuste de los modelos subyacentes hasta la determinación de si es adecuado mostrar los resúmenes. Esto implicará una combinación de trabajo de infraestructura en toda la pila, así como análisis de calidad (por ejemplo, investigar las respuestas para determinar qué falló y cómo se puede mejorar la calidad de los resultados a nivel sistemático).
- Mejorar las mediciones, ejecutar experimentos en vivo, asegurarse de que los lanzamientos sigan siendo efectivos y protegerse contra regresiones, desarrollar calificadores personalizados y mejorar los existentes.
El sueldo para los ingenieros de IA
El salario base en EE. UU. para este puesto a tiempo completo es de U$S166,000 a U$S 244,000 + bonos + acciones + beneficios. El puesto parece estar ubicado en la sede de Boston en Cambridge, MA.