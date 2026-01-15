Sueldos de más de U$S 240 mil: Google está buscando supervisores de calidad para las respuestas de su IA

Por más que a veces pueda sugerir esa impresión, la IA no es algo ajeno a los humanos. Esta tecnología fue diseñada y entrenada con datos que llevan consigo todos los sesgos sociales y culturales de sus creadores, así como los desafíos y limitaciones inherentes de la tecnología de la IA. Las famosas “alucinaciones” son un caso de ello y el motivo por el que Google apuesta por reformar el mercado laboral, la formación académica y los requisitos en sus ofertas de empleo.