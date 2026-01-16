Demoras y cancelaciones de vuelos:¿cuáles son los derechos del pasajero?

Sin embargo, si el vuelo se retrasa o se reprograma en un periodo de más de cuatro horas sin exceder a las ocho, la empresa se ve obligada a proporcionar alimentos y bebidas a los pasajeros. En el caso de que esta situación se presente durante la noche, entre las cero y seis de la madrugada, aunque no se hayan cumplido las cuatro horas mínimas, también corresponde que el viajante sea asistido.