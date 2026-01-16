Secciones
Demoras y cancelaciones de vuelos:¿cuáles son los derechos del pasajero?

Los retrasos prolongados, la incertidumbre y las dificultades para reubicar a quienes quedan varados, marcan una vez más el panorama en plena temporada.

Hace 2 Hs

Más de 150 pasajeros resultaron afectados esta semana por la cancelación de vuelos de la aerolínea low cost Flybondi, en un conflicto que parece no tener fin y que volvió a generar serias complicaciones en los aeropuertos. Las demoras prolongadas, la incertidumbre y las dificultades para reubicar a quienes quedaron varados marcaron una vez más el panorama para los viajeros en plena temporada.

Si bien las cancelaciones más fuertes se concentraron entre el jueves pasado y el martes de esta semana, las interrupciones en el servicio no cesaron y continuaron registrándose demoras y suspensiones en los días posteriores. Incluso este viernes se reportaron nuevas cancelaciones, lo que profundizó el malestar entre los pasajeros que aguardan respuestas y soluciones por parte de la aerolínea.

En este contexto, resulta clave que los pasajeros conozcan qué derechos los amparan y cómo actuar ante este tipo de situaciones, teniendo en cuenta que la actividad aerocomercial en la Argentina se encuentra regulada por el Convenio de Montreal y por el Decreto Nº 809/2024, que establece las obligaciones de las aerolíneas frente a demoras, reprogramaciones y cancelaciones.

¿Cuáles son los derechos del pasajero?

La normativa no rige en casos de que la cancelación o demoras se deba a problemas meteorológicos, hechos imprevistos o si el pasajero fue informado 15 días antes. La empresa no está obligada a brindar amparo, pero sí debe informar al viajero sobre sus derechos.

Sin embargo, si el vuelo se retrasa o se reprograma en un periodo de más de cuatro horas sin exceder a las ocho, la empresa se ve obligada a proporcionar alimentos y bebidas a los pasajeros. En el caso de que esta situación se presente durante la noche, entre las cero y seis de la madrugada, aunque no se hayan cumplido las cuatro horas mínimas, también corresponde que el viajante sea asistido.

En situaciones con demora o reprogramación que superen las ocho horas, la aerolínea debe garantizar alojamiento y traslado hasta el lugar más el refrigerio, según consignó el diario "Clarín".

Otro punto importante es que si un vuelo se retrasa y a causa de esa demora el pasajero pierde una conexión, la aerolínea es responsable de solucionar la situación.

El pasajero tiene derecho a reclamar por gastos adicionales que surgieron a causa del retraso o la reprogramación en el vuelo, tales como noches de alojamientos perdidas,  traslados y prestaciones previamente contratadas que quedaron sin uso.

Finalmente, si un vuelo se cancela, la aerolínea está obligada a ofrecer al pasajero alternativas concretas para garantizar su traslado, como incluirlo en el vuelo inmediato posterior, reencaminarlo por otra ruta, derivarlo a otra compañía aérea o, si fuera necesario, gestionar un medio de transporte alternativo, siempre de acuerdo con la disponibilidad existente.


